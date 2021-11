Forza Horizon 5 além dos gráficos em vídeo 8K no PC com configurações máximas – Nerd4.life

Forza Horizon 5 Ela mostra-se no auge de suas capacidades gráficas em um vídeo retirado do lançamento Computador, com a capacidade de ver a jogabilidade em 8 quilo E com as opções gráficas no máximo, para ter uma ideia de onde você pode empurrar o jogo na versão Windows.

O vídeo vem do canal YouTube Digital Dreams e pode ser visto acima, com a opção 8K selecionada para ver o máximo de detalhes, mas considerando que a plataforma comprime o vídeo em relação à qualidade original do feed que vem do computador.

Forza Horizon 5 está atualmente disponível apenas para aqueles que compraram Versão premiumNo entanto, como vimos, já existem 700.000 jogadores online no novo jogo de corrida da Playground Games e da Microsoft, o que mostra a expectativa que havia para este título.

Voltando ao tópico do vídeo de notícias, a jogabilidade é tirada de um computador com NVIDIA GeForce RTX 3090, portanto, o máximo que pode ser obtido praticamente no momento na frente do hardware do consumidor, com acesso a 8K e 60 frames por segundo. O filme consiste em uma montagem de diferentes seções da jogabilidade gravadas em diferentes cenários e situações dentro do grande mapa mexicano que caracteriza este novo capítulo.

Para todas as informações sobre o jogo, consulte nossa análise do Forza Horizon 5 nestas páginas, lembrando que este é o novo jogo com a maior pontuação de 2021, no momento.