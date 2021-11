O 20º Aniversário Show imperdível, mas sem anúncios de novos jogos, para Corden – Nerd4.life

Microsoft fará show especial para comemorar 20º aniversário do Xbox 15 de novembro vai ser um verdadeiro evento para o repórter do Windows Central Jez Corden A não perder, mesmo que não contenha Anúncios de novos jogos.

Obviamente, mesmo neste caso, é apenas um boato, não vindo de uma fonte oficial, mas caramba cordão É considerado muito confiável, pois está próximo aos ambientes da Microsoft e provavelmente é uma das fontes que podem fornecer informações confiáveis.

Assim, o que é relatado pode ser uma notícia boa ou má, pois ainda se esperam conteúdos muito interessantes, mas não haverá surpresas com o anúncio de títulos desconhecidos.

No entanto, isso não significa que não haverá nenhuma notícia interessante, visto que o que está sendo relatado está simplesmente relacionado à ausência dela. Jogos não divulgados. Portanto, pode haver espaço para jogos já anunciados e, portanto, talvez com novos trailers e materiais sobre os títulos que os usuários do Xbox têm esperado especialmente, bem como possíveis notícias relacionadas ao Xbox Game Pass.

Deve-se ter em mente que logo após, deve-se levar em consideração que Game Awards 2021, previsto para 10 de dezembro de 2021 que também deve trazer algumas novidades. É possível que a Microsoft pretenda reservar algo grande para a ocasião, que já se falou em uma possível promoção para Hellblade 2, por exemplo, que provavelmente ocupará espaço para apresentações de alto calibre durante o evento de ‘aniversário’, então estamos ansioso para descobrir mais.