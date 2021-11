Metroid Prime 4, até a Nintendo ainda sabe quando será lançado – Nerd4.life

De acordo com seu último relatório financeiro, Nintendo Ele ainda não sabe quando será capaz de Metroid Prime 4. Ou seja, ele certamente terá algum planejamento a esse respeito, mas ainda não está pronto para relatar. Na verdade, o texto está falando sobre um arquivo data da publicação de Metroid Prime 4 como TBA (a ser anunciado), enquanto outros jogos como Bayonetta 3, Splatoon 3 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 estão listados como sendo lançados em 2022.

Basicamente, é melhor não esperar Metroid Prime 4 para 2022. Falaremos sobre isso novamente em 2023 ou mesmo em 2024 (dependendo de como o desenvolvimento se desdobra). Afinal, o excelente Metroid Dread foi lançado este ano, então os fãs da franquia tiveram que saciar a fome, pelo menos por um tempo. De um certo ponto de vista, também não faria sentido lançar outro Metroid no próximo ano.

Metroid Prime 4 foi anunciado na E3 2017 com um pequeno teaser trailer mostrando apenas o logotipo animado. O desenvolvimento na época estava nas mãos da Bandai Namco, mas algo deve ter dado errado, pois em 25 de janeiro de 2019, a Nintendo anunciou que o jogo havia começado do zero e foi designado para uma nova equipe: Retro Studios. Desde então, quase nada se ouviu falar de Metroid Prime 4, que permanece um mistério.