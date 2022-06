Sonic Frontiers: Jogue os níveis definidos no ciberespaço

Nosso primeiro encontro com a Sonic Frontiers não foi dos melhores. Como você pode ler em nosso último teste, o lado técnico do jogo foi tão arriscado que lançou uma sombra de pessimismo em todo o projeto, apesar de algumas boas ideias. No entanto, hoje voltamos a falar da Sega por ocasião da boa notícia: o anúncio oficial dos níveis do Cyber ​​Space, capazes de tornar este polêmico mundo aberto ainda mais especial!

Um segredo a menos



Sonic Frontiers: No momento existem apenas duas imagens tiradas dos níveis do Cyber ​​​​Space, o que é muito lamentável e não podemos mostrar mais

Adoramos algumas das mecânicas do sistema de combate do Sonic Frontiers, especialmente a capacidade de cercar os inimigos com o caminho gerado pelo avanço do ouriço, e não nos importamos com a luta com o que parecia ser o chefe completo da primeira ilha • introdutório jogos. O próprio mundo aberto, não fosse o pop-up violento que faz com que partes inteiras dos níveis apareçam a poucos metros da câmera, poderia contar com uma tangível e potente aura de mistério.

mas quanto confusão Sobre este jogo, movido por estratégias incertas e escolhas um tanto individualistas, como as que nos impediram até hoje de falar com vocês sobre o que foi sem dúvida a coisa mais bonita entre as descobertas na demo de Sonic Frontiers, na qual colocamos as mãos por ocasião do Festival dos Jogos de Verão. Praticamente falando, por cerca de um mês não conseguimos descrever o único aspecto realmente positivo desse mundo aberto: suas partes lineares!

Mesmo neste caso, cometeu-se um erro: por que os chamamos de Níveis cibernéticos? Sonic não usa fone de ouvido VR, nem trajes de netrunner e, além disso, suas várias configurações derivam dos níveis históricos da série, como a clássica e icônica Green Hill Zone que tivemos o prazer de encontrar. dedicada. Quando você encontrar e decidir chegar a um desses níveis especiais, Sonic Frontiers abandonará seu estranho mundo aberto para carregar aparentemente para todos os efeitos, como os estágios da nova aventura de Sonic: eles são muito rápidos, detalhados e cristalinos. De muitas encruzilhadas internas, até primorosamente lineares.

Sempre aqui, veremos todos aqueles voltarem Desafios cronometrados, mas não só isso, que costuma caracterizar os jogos de mascote da Sega, que lembremos que nasceu como um jogo de plataforma, mas também emprestou recursos de jogos de corrida. Em Sonic, você tem que chegar ao final do nível, mas deve fazê-lo no menor tempo possível, e como essas mecânicas não fariam sentido em um mundo aberto, em vez de deixá-las de lado, a Sega decidiu incluir -los nestas pequenas jóias de design de jogos. Gemas, sim, mas com um valor que ainda não é compreendido.