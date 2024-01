Jovem e quebrado? Este é um lugar lindo como as Ilhas Canárias, onde você pode visitar por menos de 300 euros

Quem disse que não dá para viajar e conhecer lugares incríveis com pouco dinheiro? Esta ilha portuguesa é linda, barata e cheia de lugares incríveis para admirar. Vamos ver como reservar.

Viaje quando você estiver homem jovem E estar falido é sempre um grande problema, é verdade. Mas mesmo os adultos muitas vezes não têm muito dinheiro disponível Tempo livre. Entre contas, impostos sobre automóveis e despesas diversas, é demais Muitas vezes desistimos de viajar porque não temos dinheiro para gastar. Mas escolhendo o destino certo você consegue Viagem de fim de semana Nem mesmo gastando 150 euros por pessoa.

Como gastar pouco para um fim de semana a dois

Se a nossa paixão sou eu Aldeias cobertas de neve Na Itália você tem muitas opções. Existem muitos lugares menos movimentados e, acima de tudo, mais baratos que as áreas de esqui. Por exemplo, Gradara, uma aldeia situada entre Marche e Emilia-Romagna onde poderá passar um pouco e viver um fim de semana maravilhoso. Mas não precisamos ficar lá Itália Para manter os custos baixos, também podemos viajar de avião Europa. A Grécia é um destino muito popular que vale a pena admirar Água cristalina, Mas para economizar dinheiro é preciso ficar atento a esse período. É melhor reservar fora de época e em zonas menos turísticas, mas não menos pitorescas. Não muito longe das Ilhas Canárias existeIlha portuguesa Quem vai roubar nossos corações Madeira.

Jovem e quebrado? Este é um lugar lindo como as Ilhas Canárias que vale a pena ver

Esta ilha portuguesa é o local perfeito para quem ama… mar Ei Paisagem rochosa. Graças à água bastante quente durante todo o ano, é um Um destino ideal para visitar em todas as estações. O Arquipélago da Madeira não é tão conhecido como as Canárias, nem tão longe, o que é uma pena. Praias de sonho, vales e picos deslumbrantes para quem gosta naturezao mar E a Ele caminha Para verde.

Fácil de alcançar de Lisboa Ou em outras paradas, como Londres, o custo da viagem é realmente muito baixo. Então reserve agora para meados de fevereiro, o um ingresso Nem custa 100 euros Para uma pessoa. O aeroporto de chegada é Funchal, a maravilhosa capital da ilha. A paisagem evocativa das pequenas casas do porto é deslumbrante e só por si já vale a viagem à Madeira. Zona Velha É o bairro dos pescadores que se tornou o coração da vida noturna da ilha.

Há muito para ver aqui no Funchal, mas também é lindo Ponta do SolOu calheta ou escalada Pico de arriero. Para pernoitas, podemos optar por deslocar-nos para o interior ou reservar no próprio Funchal. Entre os hostels, bed and breakfast e também o hotel Apenas até 4 estrelas também podem ser gastas 50 euros Tudo por dois dias.

Você não precisa desistir de viajar se for jovem e falido. Aqui está um lugar tão bonito quanto as Ilhas Canárias podem ser Permitir você Economizando um pouco de dinheiro todos os meses. Com estes preços muito razoáveis, você terá um fim de semana incrível que não esquecerá facilmente.