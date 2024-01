Você se lembra de Serena Marchese? Agora, até Celentano teria dificuldade em reconhecê-la: o que ela tinha feito

Depois da experiência amigos Muitos se perguntaram o que aconteceu com a dançarina Serena Marchese. Vamos descobrir no que ele está trabalhando atualmente

amigos É um programa de televisão que dá aos jovens a oportunidade de transformar a sua paixão numa carreira. Existem muitas pessoas que alcançaram grande sucesso e podemos mencioná-las Alessandra Amoruso, Elodie, Emma Marrone, Anbeta Toromani, Giulia Stabili E muitas outras coisas.

O ano passado não passou despercebido Isabel KeenerDançarina australiana, ela recebeu muitos elogios e teve muitas colaborações com figuras proeminentes no mundo da dança. Como se isso não bastasse agora Ele faz parte de uma trupe de balé profissional Do show de talentos que a tornou famosa.

Isobel era uma estudante Alessandra Celentano, conhecido como o professor mais duro e exigente. A maioria dos espectadores concorda que sempre viu um bom potencial naqueles que decidiram acompanhá-los até a sala de treinamento. No entanto, alguns acreditam que ele deveria ser tolerante ao julgar os outros. Esta é a situação Nicolas Bourgogne, que chora ao realizar a tarefa.

Maria De Filippi Ele zomba dela por suas expressões faciais quando ela vê os dançarinos lutando com a coreografia. Quando seus pais se apresentam, ele parece em êxtase. Certamente ele teria testemunhado isso com aqueles olhos Para apresentações da ex-dançarina Serena Marchese. Ela será lembrada por muitos não apenas por seu talento artístico, mas também por sua educação e desejo de melhorar. Mas ainda amigos O que ele fará? Aqui está a tão esperada resposta.

Serena Marchese ainda se dedica à dança?

Uma das alunas de Celentano foi Serena Marchese, que elogiou tanto seu talento que queria que ela frequentasse a escola a qualquer custo. Sua habilidade não passou despercebida a ninguém e, portanto, a ela e aos seus Alessandro Cavallo Foi-me dada uma grande oportunidade.

Diretor Artístico Adjunto e Coreógrafo do Ballet Roma, Valério Longodeu aos dois a oportunidade de se apresentar no palcoAstor (projeto com música ao vivo) A partir de 29 de julho de 2021. Algum tempo se passou desde então, mas ele ainda se dedica à dança.

Um sonho tornado realidade

Performances podem ser citadas no currículo de Serena Estou de volta à minha mente E bela Adormecida No Teatro Bellini em Catânia. Então imediatamente depois disso foi a minha vez amigos.

Desde 2021 faz parte da companhia Rome Ballet. Certamente foi um grande alívio para ela, pois realizou o sonho de fazer parte de um grupo de dança de certo calibre.