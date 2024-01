6.000 euros por mês, alojamento e alimentação perto do mar, este é o trabalho que Cristiano Ronaldo oferece

Ele acaba de assinar um contrato que o tornará o jogador de futebol mais bem pago do mundo. Embora 2022 certamente tenha ficado aquém das expectativas, incluindo a Copa do Mundo, 2023 começará de forma principesca na Arábia Saudita. Um novo país, uma nova equipa, um novo campeonato e uma chuva de dinheiro para Cristiano Ronaldo, que por sua vez lhe oferece um emprego. Vamos descobrir todos os detalhes.

Ícone do futebol mundial. Capaz de transferir mais de 5 milhões de seguidores em poucos dias para a equipeAl-Nasr em Riade Que tinha 1,2 em 30 de dezembro. Mas hora após hora o número continua a aumentar. Tudo graças à compra Cristiano Ronaldoque ele perceberá 200 milhões de euros por temporadaPelos próximos três anos. A “triste” conclusão de uma carreira surpreendente para grande parte da opinião pública, mais um golpe de seu agente autorizado Jorge Méndezpor outro lado.

Eventualmente, depoisAdeus JuveCristiano não consegue mais aumentar a palma da mão, tendo jogado um ano e meio no Manchester United De uma forma muito controversa. Bom no primeiro ano, muito ruim nos últimos meses, com um Confronto pesado Mesmo com o técnico Covil de bruxa. A Copa do Mundo do Catar foi sua última participação no futebol? Ainda não se sabe, dado que não há despedida oficial da seleção portuguesa. certamente, Liga dos Campeões As principais ligas europeias não o considerarão mais como protagonista.

6.000€ por mês, alojamento e alimentação é o que Cristiano Ronaldo oferece para trabalhar para ele

Mas nos últimos dias, além da notícia da sua transferência para o Al-Nassr, Ronaldo tem sido falado noutro aspecto. Na verdade, para sua nova pessoa Moradia em Cascaisàs margens do Oceano Atlântico, será para o herói português A necessidade de colaboradores.

Comprou um imóvel no valor inicial de 10 milhões de euros para viver Companheiro de Georgina e 5 filhos. O Palácio dos Heróis está rodeado de hotéis luxuosos, campos de golfe, praias famosas e grandes parques. Está localizado sozinho 30 km de Lisboaimerso em um oásis verde chamado Quinta da Marina. Extensas obras de renovação estão em andamento e devem ser concluídas em julho do próximo ano. Estes farão O valor da casa é superior a 30 milhões de euros.

O que o jogador de futebol oferece aos seus assistentes

Porém, assim que isso estiver concluído, Ronaldo precisará de pessoas que possam administrar essa casa, mesmo quando ele estiver ocupado com sua carreira. Você precisará de quatro funcionários. a mordomoa Ele cozinha E dois garçom. Fala-se até de uma área inteiramente dedicada a isso Sushientão não é improvável que procuremos um chef específico para a culinária japonesa.

6.000 euros por mês, alojamento e alimentação em A casa mais luxuosa de PortugalTudo isso, claro, desde que você aceite A Contrato de confidencialidade absoluta. Esta é a oferta feita por Cristiano Ronaldo, com Georgina já a iniciar conversações, para preparar o jogoAbertura em julho 2023.