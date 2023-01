Stephanie Monaco se vinga de sua irmã, Caroline

Ela sempre foi bonita e rebelde, porém Sempre na sombra de sua irmã Carolinaantes, e sua cunhada Charlene, depois. hoje, porém, Stephanie de Mônaco se tornou uma figura proeminente na família real de Mônaco, e o príncipe Albert não poderia prescindir do seu apoio. com retorno Circo Monte CarloApós dois anos de hiato por conta da pandemia, ela virou estrela absoluta, e para a ocasião também arranjou os filhos. As páginas das revistas de princesas há muito foram abandonadas Em breve você será uma avóEle se dedica inteiramente aos seus compromissos públicos, roubando o show de todos os outros.

Stephanie de Mônaco, apoio contínuo do príncipe Albert

Já experimentou o caminho da música, da moda e do esporte, mas, no final das contas, o mundo do circo continua sendo sua maior paixão. Stephanie Muniqueque desde 2005, após a morte de seu pai, o príncipe Rainier, tornou-se ela Presidente do Festival Internacional de Circo de Monte CarloAbriu também a edição de 2023, que é a quadragésima quinta sessão da história do emirado, após dois anos de encerramento devido à pandemia global.

Terno vermelho brilhante, camisa branca e ladeada por seu irmão, Alberto, que sempre a apoiou em todos os seus empreendimentos. Não só isso, mas ela também estava acompanhada de sua filha mais nova, Camille GottliebE por seu filho Louis Ducroet e sua esposa Mariequal Eles logo se tornarão pais.

Tudo isso para apoiar Stephanie em seu dia mais importante, que dá início aos grandes eventos em Mônaco dos últimos doze meses. Seguir-se-iam outros encontros com o circo, alguns dos quais, mais uma vez promovidos pela Princesa, seriam de carácter beneficente.

Carolina e Charlene são ofuscadas pela ascensão de Stephanie

Stephanie de Mônaco brilha com sua própria luz especiale sem fundamento, sempre tentando se orientar A pesada sombra das mulheres GrimaldiDe sua mãe Grace Kelly para sua irmã Carolinacom quem sempre teve uma relação difícil, até com a cunhada, charlene, que, por outro lado, parece ser seu amigo e confidente. Apenas Stephanie Eu cuidei de Jack e Gabriella Durante os difíceis meses da doença da princesa, um gesto que certamente não podemos esquecer.

Os jornais sempre dizem que Alberto é apaixonado por ela, a irmã mais nova, que sempre defendeu e que muitas vezes quer ao seu lado, quando a esposa não está presente. É o suficiente para nomeá-lo Comendador da Ordem de San Carloa mais alta honraria do Principado de Mônaco, por seu compromisso com os doentes de AIDS.

Rebelde sim, mas com um coração de ouro, tanto que Stephanie é cada vez mais amada por seus súditos, e Ele rouba a cena de Carolina, que está cada vez mais isolada e distante do restante da família, e de Charlene.. A ascensão inesperada de uma mulher que, apesar dos acontecimentos emocionais tempestuosos, consegue tecer um papel em Mônaco, sem se aborrecer, mas trabalhando duro.

Um momento de ouro para ela, futura tataravó, que continua incansavelmente a servir o seu reino, escolhendo criteriosamente as causas que a apoiam e a elas dedicando-se a tempo inteiro.