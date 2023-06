Inter, novos rumores da Espanha sobre Casey. O que pode acontecer na frente de Brozović? primeira página

: A final da Liga dos Campeões no dia 10 de junho, em Istambul, contra o Manchester City, comandado por Guardiola, certamente marca o ápice na carreira de Simone Inzaghi e dos jogadores nerazzurri, que tiveram a oportunidade de inscrever seus nomes na história do clube.Este evento maravilhoso que atrai todos os tipos de atenção e ofusca tudo o mais,Determinar estratégias de mercado. Isso também pode incluir aqueles relacionados à formação do meio-campo para a próxima temporada.

Rumores sobre Casey – De fato, continuam circulando rumores da Espanha sobre o potencial interesse renovado da Inter em Frank Caseyum meio-campista nascido em 1996, deixou a Itália há pouco menos de um ano e se despediu do Milan como campeão italiano para se transferir para o Barcelona a custo zero. 42 jogos por época distribuídos por todas as competições, 3 golos e muitas assistências e um caminho claro para crescimento e adaptação no sistema de jogo Xavi após um começo muito modesto Não foi o suficiente para acabar com os rumores de que o treinamento Blograna – Também para cumprir as obrigações de fair play financeiro que são objeto de discussão com a La Liga – Ele terá que sacrificar alguns peões para poder cadastrar novos jogadores. E entre os “trechos” estará Kessie, cuja venda renderá o mais clássico ganho de capital seco que será essencial se o Barcelona conseguir realizar os planos que passam pela cabeça de seu treinador. Que parece ter desistido da ideia de avaliar o marfinense como meio-campista ‘estilo Busquets’ há algum tempo e que está avaliando outros perfis para esta exata situação.

Treinador de Xavi – Martin Zubemendi, da Real Sociedad, é o jogador mais surpreendente. O ex-arquiteto do meio-campo do Barcelona em Guardiola, mas a turma de 99 ainda tem contrato longo com a longa formação (expira em 2027) e a recente qualificação para a Liga dos Campeões após os últimos 10 anos complica os planos do catalão, que deve ser pago integralmente no máximo Cláusula de penalidade de 60 milhões para virar o jogo. Mais apto a tentar contar com o apoio de um negociador habilidoso como Jorge Mendes para armar uma operação de cross-over que traria o português Ruben Neves, que está no Wolves desde 2017, a Espanha ao fazer Ansu Fati fazer o contrário., que ainda precisa ser persuadido a aceitar a transferência, embora Xavi tenha dado a entender que não deposita mais tanta fé nele. Duas especificidades de Zubimedi e Neves indicam que uma das prioridades do mercado é ter principal puro. como Marcelo BrozovicPor exemplo.

As razões de Brozovic – um nome que não é usado por acaso do ponto de vista do Barcelona, visto que já em janeiro nos círculos íntimos do clube dirigido por Joan Laporta se falava persistentemente do futebolista croata. Na altura dos factos estava definitivamente fora da dinâmica de Simone Inzaghi e a recuperar de uma série de problemas físicos que favoreceram Calhanoglu a ultrapassá-lo na sua função. Com a chegada do malfadado mês de abril, além do florescimento do “velho” Lukaku no Inter, a melhor versão de Brozovic também foi revista.que já rodou no último mês e meio no time titular com o ex-turco AC Milan So Ele voltou a ser um jogador atrativo e atrativo no mercado de transferências. Os seus 30 anos e o seu salário de 6 milhões de euros são argumentos claros para todos, mesmo e sobretudo para os dirigentes do Inter.que em algumas temporadas já teve que perceber a necessidade de cortar custos para montar uma equipe competitiva. Até agora, no entanto, não houve movimentos concretos sobre BrozovićComo confirmou seu agente Giovanni Branchini durante uma visita à administração da Fiorentina no Viola Park: “Não há nada real no mercado. Há negociações para agentes livres, mas ainda há muitos cargos em jogo, que também dizem respeito aos treinadores. É realmente cedo.”

Aqui, o timing e o timing do mercado são tudo. Hoje, o Inter não tem tempo para se dedicar a nada além de se preparar para a final da Liga dos Campeões contra o Manchester City. Depois do dia 10 de junho quem sabe…