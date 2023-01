Opiniões de VIPs sobre Dana Saber – Big Brother VIP

Depois de curtir o jogo da garrafa, alguns Vipponi compartilharam opiniões a respeito dan sabir.

Atílio Ela declara que aprecia muito a entrada da modelo no grupo e que deixou de lado as tensões que tinha com alguns companheiros de aventura para se deliciar com a alegria e a felicidade.

prazerosoque existia antes reconfortante Em seu pequeno momento de desânimo, ela também declara seu prazer em vê-la rindo e brincando com o resto do grupo. “O jogo da garrafa nos uniu.” Ela diz muito satisfeita.

Daniel Ele expressa sua opinião sobre a modelo e afirma que nos últimos dias se arrependeu de vê-la triste e isolada de alguns colegas de classe. Mas esta noite, graças a um momento de leveza e simpatia, também ele admitiu ter visto na sua campanha uma nova luz e serenidade que o tempo quase se perdeu.

Os dignitários, que reconhecem que Dana iniciou a jornada de forma muito tensa entre brigas e confrontos muito acalorados, esperam que essa experiência seja vivida com mais leveza, tal como demonstrada em uma noite de aperitivos.

Será que o outro significativo conseguirá deixar de lado os sentimentos ruins e viver sua jornada com o vigor que aparece esta noite?