Cruzeiro de luxo pelos rios da Europa. O itinerário é estritamente secreto

Magical Mystery Tour, para fazer a recuperação do álbum dos Beatles. Na verdade, uma jornada mágica e misteriosa. A Uniworld, empresa americana especializada em cruzeiros fluviais de luxo ao redor do mundo, da Itália ao Vietnã, e da Índia ao Peru, produziu uma proposta muito atraente para os amantes de acomodações luxuosas e experiências exclusivas. Este é o primeiro “Cruzeiro misteriosoO grupo nunca o organizou. o que isso significa? As etapas, portos de embarque e desembarque, experiências regulamentadas em terra e a bordo e até mesmo muitos aspectos do serviço ficarão blindados até o último minuto.

Um aspecto original e curioso dos cruzeiros, planejado em todos os detalhes – e especialmente neste ponto da temida reinicialização de 2020. Na verdade, este é um dos apelos mais fortes dos viajantes. Não dessa vez. Começará em 12 de junho e, aparentemente sem conhecimento de nenhum porto fluvial europeu, fará um longo curso continental durante dez dias. A Uniworld deve ser confiável para tratamento, acomodação, acomodações em barcos e destinos. Mas pelo menos você sabe o que levar? “Obviamente, você precisará saber mais quando chegar a hora de fazer as malas – a empresa garante – mas não se preocupe, enviaremos uma lista precisa das roupas e coisas para levar com você.” Em suma, uma espécie de caça ao tesouro antes mesmo de partir.

Na verdade, mesmo no que diz respeito aos serviços, não há nada com que se preocupar. Em suma, todos eles serão incluídos. “ Forneceremos o serviço usual abrangente e luxuoso como qualquer cruzeiro fluvial na Uniworld – a proposta de viagem diz para uma empresa com mais de vinte barcos para cruzeiros e escritórios operacionais na China, França, Holanda e Suíça – excursões exclusivas, comida e bebidas gourmet, entretenimento a bordo e entusiasmo por estar entre os primeiros Embarks nessas novas jornadas, além da emoção de não saber o que vai acontecer a seguir. ” Pouco com que se preocupar. O preço está claramente de acordo com as taxas típicas da Uniworld: € 5499 por pessoa, que se necessário também inclui o voo para chegar ao aeroporto mais próximo ao porto de partida. Todo o resto está incluído, no entanto, e não haverá um centavo extra. Entre outras coisas, uma convidada especial também fará parte do tour: a CEO do grupo, Ellen Petridge. Para indicar a primeira experiência deste novo método, pode ter sido visto já com excursões organizadas e mesmo com voos e encomendas reservadas pelo menos parcialmente às cegas, mas menos frequente com cruzeiros.

A única coisa a saber, por enquanto, é que você precisará trazer seu passaporte. E que cada excursão será organizada sob demanda para os passageiros da Uniworld, eles não são saídas pré-embaladas. Na verdade, para o resto é necessária uma boa dose de confiança. Por outro lado, se você não está muito inclinado a este tipo de solução, a Uniworld ainda está realizando nos últimos meses uma campanha de fortes descontos em alguns cruzeiros programados para 2021. Alcançamos descontos de até 30% para passeios em Milão, Veneza e norte da Itália. Ou de Bordeaux a Praga, Danúbio, Alemanha, Amsterdã, Portugal, Espanha e o Vale do Rio Douro, um caminho que se origina na Espanha e deságua no Oceano Atlântico no Porto. Para este tipo de cruzeiro os preços são um pouco mais baixos: cerca de 2.500 euros por pessoa. Mas em 2022, o declínio estagnou em 10%.