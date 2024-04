Por que um casamento termina mal (e por que Fiorello não vai embora)

depois Amadeus Também vai embora Fiorello? Parece demais. Piadas do modelo A Viva o Raio 2! Sobre as possibilidades de mudança para o Discovery: “Ninguém me ofereceu nada e ninguém me contactou. Eu tenho o colar blindado com meu sofá. Minha mãe até me perguntou: “Onde é esse nove?” Fiorello jura lealdade ao Viale Mazzini. Naturalmente, não se pode descartar que ele visite Amadeus dentro de alguns meses (deveriam ter feito isso em Rye). Pico de visualização no outonotítulo provisório Gli Amarello), mas não há nenhuma mudança na editora à vista Trabalhando em um projeto (Não é um contrato de longo prazo) Parece ser uma experiência Viva o Raio 2! Em qualquer caso, destina-se a Termina permanentemente em 10 de maio. Fiorello afirma que não há canal 4 + 5 à vista, não há 3 vezes 3, não há raiz quadrada de 81. Não há nada em jogo: “Essas são vozes muito confiáveis… minha voz!”.

Na irrigação de qualquer maneira A questão do próximo Sanremo ainda está em aberto E o mercado de ações traz isso Carlos Conte. Fiorello – sempre ele – está bem informado: «As rodovias são planas. Carlo foi abordado para Sanremo 2025 e está considerando isso. Posso dar a minha opinião? Depois do Amadeus temos que estar do lado seguro e Carlo Conte é o seguro.” O anfitrião não recua (“Quem sabe”), da mesma forma. Bonolis Em entrevista a Nunzia Di Girolamo: “Tenho 63 anos e faço este trabalho há 45 anos e penso que tenho direito a outras coisas. Mas Sanremo ainda é uma possibilidade, Eu fiz isso. “Aí se a vontade voltar e alguém também quiser me ouvir, veremos.” READ “Descobri quem era meu verdadeiro pai e minha mãe me confessou isso antes de morrer. "Agora eu quero o DNA."

Enquanto isso, a história entre Rey e Amadeus está nos créditos finais, e os desenvolvimentos recentes aceleraram a situação. Rumores sobre um dos motivos O mau humor de Mossul – As pressões a que foi submetido, pressões que Rai negou mas não ele – tornaram as relações entre as duas partes cada vez mais tensas. Na verdade, do Viale Mazzini surgiram pedidos para que o apresentador fizesse uma produtora própria para produzir os formatos a serem vendidos às emissoras de televisão; Programa para sua esposa Giovanna Civitello; A ausência de seu ex-diretor, Lucio Presta), e fica claro que as margens de manobra são agora quase inexistentes: Tudo agora parece o fim do casamento Onde os cônjuges se culpam pelas deficiências um do outro. Warner Bros. Discovery é CEO Alessandro Araimo — que está pessoalmente envolvido nas negociações — sente que a segunda greve (depois de Fabio Fazio) se aproxima. As minutas do contrato estão prontas e o anúncio oficial não demora muito.

