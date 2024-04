GP de Enduro Portugal. Holcomb, Garcia e Verona: Que show!

Colete três campeões de enduro. Um inglês de Barnstaple, uma cidade no condado de Devon, no sul da Inglaterra; um espanhol da Síria, perto de Barcelona, ​​na região autônoma da Catalunha; Orgulhosamente italiano de Vicenza de Scio, acrescente também um outsider inglês, nascido em 1994, que também é vencedor da corrida Touquet Enduro em 2019. Ele usa como cola quatro motocicletas 99% “Made in Italy”, embora uma seja de origem japonesa , Honda – RedMoto por Steve Holcomb; Austríacos, KTM para Josep Garcia, GASGAS para Andrea Verona e Beta para Nathan Watson.

Os três primeiros colocados foram distribuídos por duas equipes “Made in Bergamo”, a quarta toscana, e suas cabeças foram colocadas nas mãos de três chefes de equipe com técnicos e mecânicos 100% Bergamo; Matteo Bovelli para Honda-RedMoto de Holcombe, Fabio Farioli para KTM de Gargia e GASGAS em Verona, juntamente com o toscano Fabrizio Dini, coordenaram o trabalho de todos os técnicos Lombard para a motocicleta Watson.

Veja como fazer o mapa descobrir quatro tesouros. Verdadeiros tesouros escondidos, aos quais podemos e devemos acrescentar três outros bens valiosos também “Made in Italy”; A equipa Pesaro da TM confiada à equipa piemontesa composta por Jarno Boano com Matteo Cavallo e Alberto Elgari, do Triveneto Fantic com Kevin Cristino e Axel Semb. Se existem feras predatórias vagando pelo Campeonato Mundial de EnduroGP, elas são chamadas de Holcombe, Garcia, Verona e, por último mas não menos importante, Watson.

Três tesouros já são conhecidos e um está em busca de motivação, mas são sempre lindos demais para serem descobertos pelos quatro assim que abrem suas caixas, já cheias de troféus mas com sempre novas façanhas para contar, tornando-se um verdadeiro pesadelo do Campeonato Mundial Circo. Gols, vingança e motivações iguais para todos eles: Holcombe, Garcia, Verona, Watson, mas também Freeman, o último vencedor da E3 no sábado, mas suspenso no domingo devido a problemas intestinais e vômitos. Porém, gostaríamos também de acrescentar Bernardini, Cavallo, Pavoni, os juniores Cristino, Morettini, Rinaldi e os jovens Elgari, Verzoli, Colorio, Scardina, Corsi, todos verdadeiros campeões no último fim de semana na rodada de abertura dos sete programados da FIA. Campeonato do Mundo de EnduroGP de 2024 na primeira de duas corridas consecutivas do Grande Prémio de Portugal.

Um domínio tremendo que se estende por uma temporada que se segue após os desafios extraordinários desta corrida realizada a norte do Porto, na cidade de Fafe, numa verdadeira pista de enduro de 60 km. Repete-se três vezes ao dia com três especiais para cada volta em ordem: um teste de crossover de 4,80 km, um teste de enduro de 6,00 km e um teste extremo de 1,50 km. Para um total de 18 testes cronometrados aos quais o SuperTest pode ser adicionado.

Mas por onde começamos? Com um desafio fantástico, incrível, alucinante e de tirar o fôlego. Durante dois dias inteiros de competição. No EnduroGP e na E1, uma vitória cada para Josep Garcia e Steve Holcombe. A Italjet liderou o líder Andrea Verona uma vez no segundo degrau do pódio do EnduroGP e em quarto lugar com 12,50 de Watson, enquanto na E2 terminou com uma vitória e segundo lugar, também 12,50 atrás. Samuel Bernardini jogou na terceira roda para trocar de posição tanto na corrida de EnduroGP, terminando em sétimo lugar geral, quanto em um impressionante quinto lugar.

Bernardini, na E2, também subiu duas vezes ao terceiro degrau do pódio com excelentes tempos em todas as especiais, enquanto Matteo Pavone terminou duas vezes em sexto. E3 uma vez para o atual campeão Brad Freeman e uma vez para Hamish MacDonald com o impressionante Matteo Cavallo em terceiro e segundo, enquanto Morgan Licciardo terminou em sétimo e quinto.

História do Grande Prêmio

Super teste sexta-feira: Estrada de 1 km. Com luzes artificiais das 20h00 às 22h00, Garcia venceu em 1.38,77 seguido por Pichon em 1,63, Rosalie 2,11, Freeman 2,19, Verona 3,68. Holcomb foi 22º com 9,91 devido a um escorregão na calçada, assim como Bernardini que foi 26º Dia 1: Cross Test 1 Garcia lidera Verona por 0,63 e Holcomb 4,53. Na prova de Enduro-1, Garcia volta a liderar todos com Verona a 4,05, Holcombe a 8,14 e Bernardini a um excelente quinto a 16,06.

No teste Extreme-1, Freeman é o mais rápido, atrás de Garcia por 1,45, Holcomb por 1,76, Verona por 4,23 e Bernardini por 4,72. No final da primeira volta, o EnduroGP viu Garcia na frente com o tempo de 19,54,59 seguido de Verona com 11,14, Holcombe com 22,89 e Bernardini em sexto com o tempo de 39,18. A segunda volta começa sempre com a prova de crossover onde Verona venceu por 2,08 sobre Watson, 3,01 Holcombe, 3,13 Etchell, 3,57 Bernardini, Garcia em oitavo lugar a 4,87 devido a um pequeno erro. O sexto especial; A prova do enduro-2 é o duelo Garcia-Holcomb, em Verona. Garcia venceu com o tempo de 8,23,77 segundos, com 4,83 segundos de Holcomb e 5,06 segundos de Verona. Bernardini é o quinto com 9,38. O Extreme Test-2 fecha a segunda volta com Freeman liderando Garcia por 3,68 em Verona, Holcomb em quinto com 6,91 e Bernardini em sexto com 8,38. No ano, Garcia lidera com 38,12,28 com 11,89 sobre Verona, 29,65 de Holcomb, 32,51 de Freeman, Bernardini é o sexto com 52,52. Cross Test-3 Garcia venceu Watson por apenas 0,28, 1,54 de Holcombe, 2,57 de Freeman e 3,01 de Bernardini, com Verona terminando em nono com 6,66 devido a um escorregão.

Enduro Test-3 Garcia novamente lidera Watson em primeiro por 0,40, Holcombe 2,72 e Verona 7,18 devido a um novo acidente, assim como Bernardini em décimo. O terceiro teste extremo; Holcomb vence com Garcia por 0,64. Por outro lado, o Verona surge na quinta posição com nota 7,01 devido a nova queda. O EnduroGP vê Garcia vencer com o tempo de 56,17,60, com Verona em segundo lugar, mas com o atenuante de que antes da terceira volta final de uma diferença de 11,89, terminou em 32,27 devido às três quedas nas três finais especiais. . Holcomb dá o terceiro degrau no pódio às 33h27. Bernardini é o sétimo, Cavallo o décimo primeiro, Pavoni o décimo terceiro e Macoretto o décimo oitavo. E1 está na marca de Garcia com 33,27 sobre Holcomb e Pichon em 1,16,70. Makurito está em sétimo lugar e Sorika em nono.

Verona conquistou o primeiro lugar na E2 com Watson a 12,12, um excelente Bernardini em terceiro a 49,90 e Pavone em sexto. Na E3, Freeman vence apesar da dor no metatarso do dedo quebrado da mão esquerda no Assoluti de Cavaglià. Excelente segundo lugar para McDonald e terceiro para Cavallo com Licciardo em sétimo.

Semp vence a corrida Assoluta Junior à frente de Cristino e Morettini com Rinaldi em oitavo. Cristino domina EJ1 à frente de Moretini enquanto Rinaldi é sexto. Os caras são todos “Made in France”; Dagna, Maxime Clozier e irmão Clement. Verzoli é o quarto, Colorio é o quinto, Elgari é o sexto vencedor das últimas três etapas finais, Scardina é o sétimo. Corsi terminou em 13º depois de sentir dores no joelho esquerdo na sexta-feira, após desmaiar na área de treino. Na categoria feminina, a vitória foi para a americana Rachel Gutich, com Nocera na oitava colocação devido a uma série de quedas apesar do melhor tempo em duas especiais.

o segundo dia

Freeman não vai embora por problemas físicos. No Cross Test-1, Holcombe venceu em 6.02.25, Garcia em 1.38, Watson em 3.74 e Verona em 5.52. Na prova de Enduro-1 Garcia se vinga, à frente de Holcomb com 4,74, e Verona com 5,95. No teste Extreme-1, houve uma reviravolta; Garcia é o herói do romance impressionante e está em oitavo, às 12h48, atrás do melhor tempo de Holcomb, que está à frente de Verona por 4,37.

Este é o total no final da primeira volta: Holcomb em 17,56,36, Garcia em 9,12, Verona 11,10, Watson 14,08, Bernardini 7º, Cavallo 9º, Licciardo 16º, Pavone 17º, Macuritto 8º dez. Cross Test-2 Garcia lidera Holcomb por 1,73 e Bernardini por 1,78. No geral, Garcia diminuiu a diferença entre ele e Holcomb para 7,39, com Verona a 13,32. Enduro Test-2 Watson vence Garcia por 3,15, enquanto Verona é quarto com 5,22, à frente de Bernardini por 6,21. Extreme Test-2 Holcombe é um foguete em 3.31.88 com Watson em 4.07, Verona 4.69, Garcia 4.84.

No geral, Holcomb ainda tem uma vantagem de 7,93 sobre Garcia, 11,96 de Watson, 15,78 de Verona e 33,58 de Bernardini. Cross Test-3 Watson lidera Garcia por 2,45, Bernardini por 4,95, Holcombe por 5,02, Verona por 5,87, Cavallo por 6,48. Enduro Test-3 venceu Pearson por 0,15 sobre Garcia, Watson em 1,23, Holcomb 2,14, Verona 3,87, Bernardini 6,20 e Cavallo 10,59.

Chegamos ao teste final e decisivo do Extreme-3: Holcombe é o mais rápido com Garcia 1,02, Watson 3,62, Verona 3,69, Bernardini 7,21, Cavallo 10,56. EnduroGP vê esta classificação. Holcomb liderou Garcia com 4,39, Watson com 9,55, Verona com 22,05 e Bernardini com 44,78. Cavallo é nono, Pavone 14º, Licciardo é 16º.

No torneio Junior Absolute SMP é penalizado em 30 polegadas e Alex vence. Moretini é sexto, Cristino sétimo, Rinaldi nono, Mei décimo quarto e Fabrice décimo oitavo depois de cair no sábado devido a um pequeno ferimento na cabeça. Na EJ1, Morettini terminou em terceiro, à frente de Cristino, Rinaldi 6º, Mei 7º e Fabrice 10º.

Dois italianos do Progetto Pata Talenti FMI subiram ao pódio da Juventude com uma atuação verdadeiramente majestosa de Alberto Ilgari que precedeu Manuel Verzoli com 19,07 e Maxime Clozier. Collio é o quinto, Scardina o sétimo, Corsi o nono, Persigelli o décimo primeiro. Quanto às mulheres, Nocera conquistou o terceiro lugar no pódio, com primeiro e segundo lugares respectivamente para Badia e Gutich.

Classificação (em torneio, após 1 GP de 7)

Classificação do GP de Enduro: 1. Garcia (Spa-KTM-E1), pontos, 37; 2. Holcomb (GBR-Honda-Red Moto-E1), 35; 3. Verona (Ita-GASGAS-E2), 30; 4. Watson (Gbr-Beta-E2), 28; 5. BERNARDINI (ETA-HONDA-REDMOTO-E2) 20; 6. McDonald (Nzl-Sherco-CH Racing-E3) 19 anos; 7. Pearson (Soy-Husqvarna-E2) 18 anos; 8. Makani J. (GBR-Husqvarna-E1), 14; 9. Pichon (Fra-Sherco-CH Racing-E1) 13; 10. HP (Ita-TM-Boano-E3), 12; 11. Freeman (Gbr-Beta-E3), 11; 12. Etchells (Gbr-Fantic-E2), 9; 13. Rosalie (Frac-Sherco-CH Racing-E3), Seado (Gear-Sherco CH Racing), 4; 15. Petrio (Spa-KTM-E3), Pavoni (Etta-Husqvarna-Zanardo), 3; 17. Licciardo (Eta-Husqvarna-Zanardo-E3), Espinace (Fra-Beta-E1), 1.

Classe E1: 1. Holcomb Garcia 37 pontos. 3. Macané J., Pichon, 28; 5. SEDO (GER-SHERCO-EJ1), 22; 7. Makurito (Ita-Fantic), 18 anos; 8. Sureca (MGR-ASI-Kawasaki), 15.

Classe E2: 1. Verona, Watson, 37 pontos; 3. Bernardini, 30; 4.Pearson, 26; 5. Gravações 22; 6. Pavão, 20.

Categoria E3: 1. McDonald 37 pontos. 2. Cavalo, 32; 3. Rosália, 26; 4. Petrio, 23; 5. Magin (Bill Sherco CH Racing), 22 anos; 7. Licciardo, 20.

Total de Juniores: 1 Semb (Swe-Fantic-EJ2) Chute 35; 2. Girodon (Fra-Sherco CH Racing-EJ1), 30; 3. Alex (Fra-Beta-EJ2), Cristino (Ita-Fantic-EJ1), 26; 5. Morettini (ETA-Honda-Redmoto-EJ1), 25; 9. 9. Rinaldi (Ita-GASGAS-GTG Motogamma-Contec SpA-Lunigiana EJ1), 15.

Categoria EJ1: Girodon 35 pontos; 2. Cristo, 33; 3. Moretini, 32; 4. Guyon (Phra Pitta), 30; 5. Edmondson H. (Gbr-Beta-EJ1), 22; 6. Rinaldi 20; 7. Mai (Eta Beta), 18 anos; 11. Fabrice (Ita-Husqvarna-Ucellini), 6.

Classe EJ2: 1. SMB, 37 pontos; 2. Alex, 33; 3. Ahlin (SU-KTM-Pro-Racing-Sport) 32; 4. Fontova (Spa-Gasgas), 28; 5. Kalne (Ces-Shirku), Puhakainen (Fen-Beta), 20.

Categoria juvenil: 1. Elgari (ETA-TM-Boano), Dagna (FRA-Shirco), Verzoli (ETA-KTM-Pro-Racing-Sport), Clauser M (FRA-Beta), Clauser C (FRA- Beta), pontos 30; 6. Colorio (Ita-Husqvarna-Zanardo) 22 anos; 7. Scardina (eta-vântica), 18; 10. Ciclos (eta-fânticos), 10; 12. Bersigili (eta beta), 7.

Categoria Feminina: 1. Gotech (EUA – Sherco 250 4T), 37 pontos; 2. Badia (Spa-Rego 300 2T), 35; 3. Rieju (Gbr-Rieju-300 2T), 27; 4. Nocera (ita-Honda-RedMoto-250 4T), Chablot (Fra-Beta 250 2T), 23.