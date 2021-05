Quem é Şükrü Özyıldız que interpretará Demet Ozdemir em um filme?

Şükrü Özyıldız 1,3 milhão de seguidores no Instagram, incluindo o diretor Ferzan Ozpetek.

Sukru Ozilides Em junho, ele estará no local do filme. “Love Tactics “(Tatish Diamor) Com a atriz Demet Ozdemir Popular na Itália pela série Sonhador acordado (Erkanci Kus) Com Can Yaman.

Ma chi è Şükrü Özyıldız? Ele tem 33 anos e ficou famoso graças à série Eu ainda tenho esperança e Uma questão de honra .

interpretar Ayhan Ishik Em uma comédia de ficção de sucesso Arif V 216 .

Depois de ganhar Departamento de Engenharia Mecânica Naval da Universidade Técnica de Istambul Depois de estudar em Istambul por um ano, ele começou a estudar novamente emIggy University Então ele entrou Portugal Com Th Programa Erasmus.

Uzeldes Ele se interessou pelas artes Soldado Desde muito jovem, ele participou de lutas de gaiola Portugal. Mais tarde, ükrü Özyıldız explicou que havia deixado os combates na jaula.

Depois de assistir a um seminário de atuação, ele decidiu que ama muito atuar e decidiu estudar Centro de Arte Mawjidat MG.

para ele Instagram Fanta I 1,3 milhão de seguidores. E segue também Farzan Uzbetek O realizador turco naturalizado italiano encontra-se hoje numa situação específica para a série.Fadas ignorantesNa série, outro famoso ator turco, seu colega Deniz Burak Sukru Ozilides.

O filme com Şükrü Özyıldız e Demet OzdemiR será transmitido da plataforma Netflix É por isso que pode ir além das fronteiras da Turquia, incluindo a Itália. Portanto, estamos ansiosos para ver este novo filme com Demet e Şükrü Özyıldız!