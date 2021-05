Savoy visto pelo New York Times

Em janeiro de 2020, Vittorio Emmanuel de Savoia, filho do último rei da Itália Umberto II, listou as mulheres da família na linha de sucessão, tornando sua sobrinha Vittoria, de 17 anos, a herdeira da família. A notícia foi recebida com certa surpresa, por dois motivos: O primeiro é que a família Savoy por muitos séculos respeitou a lei Salik, que estipula que o herdeiro do trono deve ser do sexo masculino e, portanto, a decisão de violar esta prática. Considerada uma tentativa de Savoy de renovar sua imagem; A segunda razão é que a família Savoy, há quase 75 anos, não tinha um reino que Vitória pudesse herdar.

recentemente Artigo A partir de O jornal New York Times, O chefe da redação romena, Jason Horowitz, relatou as consequências da decisão de Vittorio Emanuel sobre as relações com os outros ramos da família Savoy, e quais são os deveres do herdeiro da família real falecida na ausência de propriedade para administrá-la . Horowitz escreve que os italianos têm interesse em restaurar a monarquia “quase zero”. Mas Emmanuel Filiberto de Savoia, pai de Vittoria, diz: “Nunca diga”, uma frase que também relatou Corriere della Sera ano passado.

Aimon de Savoia Aosta, diretor da Pirelli Corporation em Moscou e herdeiro do ramo de aprendizes (ou seja, os descendentes do filho mais novo) em Savoy, definiu o abandono da Lei Sally como “completamente ilegal”. É o último capítulo de uma longa disputa entre os dois ramos da família. A família Savoia Aosta descende de Amedeo, terceiro filho do rei Vittorio Emanuele II e primeiro duque de Aosta. Entre eles e o principal ramo dos descendentes dos antigos governantes da Itália – Savoy Carignano – há uma disputa constante sobre quem são os legítimos herdeiros dos títulos de soberano, mesmo que caiam e não sejam reconhecidos pela Itália. Segundo a família Savoy Aosta, Vittorio Emmanuel não recebeu autorização do pai para se casar com Marina Recolfi Doria, fato que anularia a legitimidade de seu casamento e, portanto, a legitimidade do papel de Emmanuel Filiberto (e agora de sua filha Vitória)) como herdeiro da família.

Tem sido muito ao longo dos anos Lembrei-me O episódio mais simbólico da rivalidade entre os dois ramos, quando Vittorio Emanuel atacou seu primo Amedeo de Savoia Aosta – o pai de Aemon – e o atingiu durante o casamento dos atuais reis espanhóis, Felipe e Letizia. Parece que Amedeo passou pela mesa de Vittorio Emanuele dizendo “Ei, primo”, e o outro saiu logo após dar dois socos. Aimon disse: “Para dizer o mínimo, não estamos nos dando bem.” O jornal New York Times. Mas sobre a questão da herança de Vitória, ele acrescentou que queria evitar desentendimentos públicos “sobre algo que não existe. Procuro agir o mais dignamente possível diante da responsabilidade desse nome”.

Emmanuel Filiberto respondeu às acusações de Savoy Aosta dizendo “eles vêem OVNIs” e que os despreza porque “eles não são tão importantes que não tenham sido banidos”. Eles pensaram que não tinham filhos que receberiam o que eu esperava há 150 anos. Eles estavam estragados e agora estão chateados. Ele também disse que não espera que a monarquia volte “amanhã” de qualquer maneira, mas que a família precisa da futura liderança da casa para manter os títulos reais e as medalhas passadas. “Há muitas pessoas que pensam que uma família pode voltar.”

Na Itália, muito poucas pessoas querem a família Savoy novamente, mesmo em Carignano, a cidade na província de Turim de onde vem o ramo dos Reis de Savoy na Itália. Lá, os moradores dizem nunca ter ouvido falar de Vittoria de Savoia. Segundo o historiador Carignano Paolo Castagno, a rivalidade entre os dois ramos é uma só: “dinheiro”, porque o fato de serem herdeiros legítimos acarreta o direito de ceder títulos em troca de grandes pagamentos, bem como de participar de casamentos reais e todo o prestígio que se segue.

No entanto, a família Savoy argumenta que sua decisão não é ditada pelo fato de Emmanuel Filiberto ter apenas duas filhas, mas por sua preocupação com a igualdade de gênero. Emmanuel Filiberto argumenta que as monarquias europeias – primeiro as britânicas – fizeram mais nesta frente do que o Parlamento italiano, “onde as mulheres são notoriamente sub-representadas”. Até a mulher de Emmanuel Filiberto, a atriz francesa Clotilde Coro, tem a mesma opinião e define a filha como “uma pioneira na igualdade de gênero” e a heroína de “algo grande para a história”.

Vitoria de Savoia nasceu em Genebra em 2003, cresceu na Suíça, França e Itália e atualmente vive em Paris com a mãe. O O jornal New York Times Ele escreve: “Como seu bisavô […] Vittoria se sente mais à vontade com a francesa do que com a italiana “que“ passa o tempo estudando para os exames, vestindo uma camiseta de bermuda no Instagram, dançando com os amigos e falando sobre o príncipe Harry e Meghan ”. Quando questionada se ela achava que a Itália estava pronta para ser uma rainha, ela respondeu. Parecia que “a Itália não é muito progressista.” Mas eles vão aprender ». Mas quando questionada se deseja se tornar a Rainha da Itália, ela disse que vê o problema de uma forma “abstrata” e que está apenas tentando descobrir o que fazer da vida.

Seu pai diz que está tentando dar-lhe menos descanso e fazê-la estudar mais, para que ela entenda o valor do trabalho. Afinal, ele diz O jornal New York Times Observando sua participação no Festival de Sanremo Dançando com as estrelasEmmanuel Filiberto “Ele pode ser o mais linha-dura do show business. Nos últimos 20 anos, ele conseguiu convencer o cético público italiano com sua fundação mais respeitada e diversificada na televisão. ”

