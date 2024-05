DSTs (em ascensão) matam dois milhões e meio de pessoas todos os anos

Dois milhões e meio de mortes em 2022 e 1,2 milhões de casos de cancro: são números assustadores Infecções sexualmente transmissíveis (incluindo HIV e hepatite), que continua a ser uma ameaça à saúde em todo o mundo, com altas taxas de infecção. Confirma que Relatório da Organização Mundial da SaúdeOrganização Mundial da Saúde, “Implementação de estratégias globais do sector da saúde sobre VIH, hepatite viral e doenças sexualmente transmissíveis, 2022-2030». Quatro doenças sexualmente transmissíveis completamente curáveis ​​(sífilis, gonorreia, clamídia e tricomoníase) são responsáveis ​​por mais de um milhão de infecções diariamente, especialmente nas Américas e em África. A sífilis, em particular, está aumentando: Os casos aumentaram em um milhão em um ano, para oito milhões entre pessoas de 15 a 49 anos. A doença ocorreu apenas em 2022, 230 mil mortes.

A infecção pelo VIH está a diminuir ligeiramente Crescer também Hepatitecom 1,2 milhões de novos casos de hepatite B e quase 1 milhão de novos casos de hepatite C. O número de pacientes que recebem diagnóstico e tratamento é manifestamente insuficiente: Apenas 13% das pessoas com hepatite C crónica são diagnosticadas e 3% são tratadas. Dos pacientes infectados com hepatite C, apenas 36% foram diagnosticados e 20% receberam tratamento que poderia curar completamente a infecção. É também por isso que o número de mortes por hepatites virais aumentou de 1,1 milhões em 2019 para 1,3 milhões em 2022. No entanto, existem ligeiros sinais de melhoria do VIH: Entre 2020 e 2022, as infecções diminuíram de 1,5 milhões para 1,3 milhões. No entanto, seu número ainda é grande Mortes: Em 2022 foram 630 mil13% deles ocorrem em crianças e jovens com menos de 15 anos. READ Benedetta Rossi e o súbito problema de saúde | revelar tudo

Gonorreia multirresistente A propagação da doença é preocupante Gonorreia multirresistente. Em 2023, entre 87 países onde foi realizada vigilância reforçada da resistência

antimicrobianos, nove relataram altos níveis (5% a 40%) de resistência Ceftriaxona, o tratamento padrão para gonorreia. No entanto, também há boas notícias. A Organização Mundial da Saúde certificou a eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis em 19 países. Globalmente, A cobertura do tratamento do VIH atingiu 76%. “Temos as ferramentas necessárias para acabar com estas pandemias até 2030, mas temos de garantir que os países fazem tudo o que podem para alcançar os objetivos ambiciosos que estabeleceram”, disse o Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Casos estão aumentando na Europa “As DST são um grave problema de saúde pública que realmente precisa de atenção”, comenta Carla Fontana, Diretora da Unidade de Microbiologia do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas “Lazzaro Spallanzani” em Roma -. Existem muitos agentes patogénicos causadores, mas os mais importantes estão certamente relacionados – entre as bactérias – com a clamídia, a gonorreia e a sífilis. Mostram os dados do ECDC (Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças). Um aumento significativo de cerca de 18% na clamídia, 48% na gonorreia e 34% na sífilis.. É importante realizar a prevenção através de uma abordagem de vacinação sempre que possível, relações sexuais protegidas e, claro, através do acesso a testes.”

Semana de reforço de teste Uma oportunidade importante para o diagnóstico precoce Semana de promoção de testes de DST (Semana Europeia de Testes, Etw)que acontece em toda a Europa De 20 a 27 de maio (Aqui estão informações sobre os centros participantes na Itália). Testar, tratar, prevenir: “Testar, tratar, prevenir”, slogan da iniciativa. O Etw é promovido pela EuroTest duas vezes por ano, na primavera e no outono, e inclui centenas de entidades, incluindo instituições de saúde públicas e privadas, comunidades e ONG, em mais de cinquenta países. Na Região Europeia da Organização Mundial da Saúde, as estimativas indicam esta Apenas 83% dos cerca de três milhões de pessoas que vivem com VIH conhecem o seu estado. Os casos não diagnosticados de hepatite B e hepatite C são muito mais elevados. READ De um vulcão extinto a oportunidade de armazenar carbono