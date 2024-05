Conferência no Museu do Ferro de Brescia “Robert Musil e a Ciência”

Bréscia. A jornada de estudos será realizada na sexta-feira, 24 de maio, a partir das 10h, no Museu do Ferro San Bartolomeo, na Via del Manestro 107 em Brescia:“Robert Musil e a Ciência”. O evento é apresentado por Michaela Latini.

A segunda edição do formato Mosul Muscle será dedicada ao papel da ciência nas obras do grande escritor austríaco. Na sequência da relação entre Robert Musil (1880-1942) e a Itália, abordada na conferência de 2022 no Museu Hidroeléctrico do Valle Camonica, a perspectiva muda para um tema central e recorrente na obra de Musil, nomeadamente a ciência ou, por ex. É, na terminologia musiliana, a relação entre “espírito e precisão”.

O dia de estudo se concentrará em A relação entre ciência e sociedade, Entre a linguagem do bom senso e as regras do conhecimento científico. Musil, conhecido e celebrado como um dos maiores escritores do século XX, formou-se em engenharia mecânica pela Universidade Politécnica de Brno, antes de cursar uma segunda licenciatura em filosofia. O apelo à dimensão científica nunca é negado, e Musil continua mesmo a assinar-se com o apelido de “ing”. A própria tese de licenciatura em filosofia centra-se em temas científicos (em particular, as teorias do físico Ernst Mach). Além disso, seu primeiro artigo importante, publicado em 1915, intitulava-se “O Homem Matemático”.

A coordenação científica é assegurada pela Professora Micaela Latini, Professora Associada da Universidade de Ferrara, autora de numerosos artigos, tradutora e editora das edições italianas dos textos de J. Anders, T.

A conferência é aberta ao público.

