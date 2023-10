Apoplexia. O número de pacientes em hospitais da província de Ferrara diminui 8%

Entre 2021 e 2022, houve uma diminuição de -8% no número de pacientes hospitalizados por acidente vascular cerebral na província de Ferrara. Os dados chegaram ontem, domingo, 29 de outubro Dia Mundial do AVCÉ uma doença que afeta todos os anos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde Mais de 12 milhões de pessoas de fato A principal causa de incapacidade. Isso também acontece em Itáliaonde é responsável 9-10% do total de mortes E depois do ataque cardíaco Representa a segunda causa de morte em doenças cardiovasculares (dados do Ministério da Saúde)

Significado da palavra latina Ele arrasa. Isto é oApoplexiatambém conhecido como acidente vascular cerebral ou ataque cerebral. Surge Quando, após o fechamento ou ruptura de uma artéria, o cérebro para repentinamente de receber sangue (AVC isquêmico) ou se enche de sangue que “vazou” da artéria rompida (AVC hemorrágico).Infelizmente, uma pessoa saudável também pode me acusar de Sintomas típicos: Paralisia e formigamento na face, braço e perna. Visão turva ou diminuída em um ou ambos os olhos. Dificuldade em falar ou entender frases. Perda de equilíbrio, tontura ou falta de coordenação. Sintomas que podem ser transitórios, permanecer constantes ou piorar nas horas seguintes.

Para promover a prevenção, a empresa também desempenha um papel Região Emília-RomanhaPorque é essencial Informar e educar os cidadãos Especialmente em Fatores de riscoSão numerosos e mais perigosos se acompanhados: entre os mais importantes estão o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, o diabetes, a hipertensão arterial e as anomalias cardiovasculares. Então precisamos nos concentrar Prevenção e adoção de estilos de vida corretos.

No 2022 em Emília Romagna Foi encontrado Ele aumenta De pacientes no Hospital com AVC sistêmico agudo (6.321 Comparado com 6.278 em 2021) e eram aproximadamente 14 mil (exatamente 13.925) o Ligue para 118 Registrado nas três vastas áreas de centros de operações em nome de “Suspeita de acidente vascular cerebral“Olhando para o território de cada empresa de saúde individualmente, em 2022 (face a 2021) houve um aumento de Pacientes no hospital na província de Modena (+3%), Bolonha (+3%) e na região ASL de Romagna (+6%), e uma diminuição em Piacenza (-10%), Parma (-3%), Reggio Emilia (-4%) e Ferrara (-8%).

“Na Emilia-Romagna – confirma o Conselheiro Regional de Políticas de Saúde, Rafael Donini – Durante anos, a assistência a esta doença foi organizada segundo o modelo Hub & Spoke de redes clínicas integradas, em 12 Unidades de AVC, que são áreas de internamento especializadas para o atendimento de doentes com AVC. Ter estruturas avançadas e profissionais competentes é de fundamental importância, mas é igualmente importante continuar a trabalhar na prevenção e na sensibilização dos cidadãos para a adoção de estilos de vida saudáveis. A região está empenhada, através de campanhas de comunicação específicas, nesta área e na rápida identificação dos sintomas, porque é necessária uma intervenção rápida ao paciente.”

A região de Emilia-Romagna está empenhada há anos em ajudar as pessoas afetadas por AVC e identificou Rede de serviços sociais e de saúde Garantir uma gestão atempada através da gestão das diferentes fases: emergente, aguda e pós-aguda. No 2021 Organização do cuidado conforme confirmado Modelo hub e raio Para especialidades e atividades de importância regional, incl Rede de Neurociências e Cuidados com AVC.

de Unidade de 12 tempos Localizado na Emília-Romanha, 7 É uma instalação de primeiro nível que oferece trombólise intravenosa (terapia medicamentosa que permite a dissolução do coágulo ou êmbolo) nos hospitais de Piacenza, Fidenza, Reggio Emilia, Imola, Ravenna, Forli e Rimini; 5 São Unidades de AVC de Nível II: AOU Parma, AOU Modena, IRCCS Neuroscience Institute da AOUSL Bologna, AOU Ferrara e Bufalini Hospital em Cesena da AOUSL Romagna.