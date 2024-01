Quais são os benefícios de beber água e a quantidade diária real que deve ser consumida?

Beber água é essencial e ouvimos isso de muitos especialistas médicos. Qual a sua finalidade e quanto devemos tomar por dia.

A água é a bebida por excelência Está presente nos hábitos alimentares diários de cada um de nós. Sabemos como é benéfico beber a quantidade certa de líquidos para hidratar o corpo e melhorar as funções corporais.

Entre os benefícios mais importantes mencionamos: Hidratação da pele e digestãoRegulando a pressão arterial e a termorregulação do nosso corpo.

É considerado um tratamento mágico, principalmente para gestantes e lactantes, pois auxilia no primeiro caso Não sobrecarregue os rins, para melhorar a circulação sanguínea Para evitar que as contrações comecem muito cedo.

No segundo caso, a amamentação ajuda a produzir leite materno. Obviamente, um fator importante deve ser levado em consideração quanto à quantidade correta de líquidos a serem consumidos para evitar inchaço no estômago, problemas renais ou outros problemas, mesmo que sejam de pouca importância.

Beba água, quais as quantidades recomendadas?

Segundo a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), a ingestão diária deverá ser de 10 chávenas, num total de dois litros, divididas da seguinte forma:

Duas bebidas ao acordar;

Dois copos no meio da manhã;

Um ou dois copos no almoço;

Mais dois drinks à tarde;

E um ou dois copos no jantar ou meia hora depois desta refeição.

Mas ainda precisa ser diferenciado de acordo com a pessoa, estilo de vida e hábitos porque essas quantidades podem variar muito.

Acima de tudo, devemos também ter em conta os líquidos consumidos através da alimentação que nunca são tidos em conta, como a fruta, o chá de ervas ou o caldo de legumes. Portanto, essas quantidades, assim como outros alimentos, foram redefinidas para garantir melhor absorção e boa saúde.

Vamos começar pelos grupos mais sensíveis, que são os recém-nascidos. Até os seis meses de vida não há limite, pois os líquidos necessários serão administrados via leite materno ou fórmula.

Para bebês entre 6 meses e 1 ano, o ideal seria ficar entre 800/1000 ml, aos quais também será adicionada água se necessário a partir do momento do desmame.

Quantidades recomendadas com base na idade

Obviamente, se ultrapassar a dose indicada, a pedido da criança, não importa. O importante é que nunca seja forçado. Na faixa etária entre 1 e 3 anos falamos do máximo 1100-1200 ml diariamente Ou o equivalente a 6 xícaras.

Aproximadamente entre 4 e 8 anos Estamos nos aproximando de 1600 ml por dia ou 8 xícaras. Por fim, a partir dos nove anos, você poderá tolerar gradativamente 2 litros de água por dia, tendo sempre em mente os limites de tolerância do seu corpo.

Na verdade, as mulheres supostamente conseguem beber um pouco menos que os homens. Tanto que, quando adulto, você poderá beber cerca de 2 litros por dia para mulheres e cerca de 2,5 litros por dia para homens.

Quanto às mulheres, a situação muda ligeiramente. Como mencionado anteriormente, no caso da gravidez e da amamentação, a situação ideal seria poder beber pelo menos 300 ml adicionais por dia para melhorar a circulação sanguínea da mãe e do bebé, e para melhorar a quantidade de líquido amniótico e aumentar sua produção. Do leite materno..