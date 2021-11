Muitos de nós temos o equívoco de que gastar tanto é equivalente a comprar produtos de qualidade. Nem sempre é assim, pelo contrário: às vezes, entre os preços mais baixos, escondem-se produtos de valor inestimável e com excelentes propriedades para o organismo.

É o caso dos peixes pobres. O termo “pobre” não denota qualquer escassez nutricional, pelo contrário. Limita-se a indicar um preço mais baixo, decorrente de um simples fato: o consumidor leva muito pouco em conta.

Na verdade, quando vão à loja, as pessoas sempre tendem a se concentrar nos mesmos quatro ou cinco tipos de peixe. Dessa forma, eles subestimam todas as outras 700 espécies encontradas apenas no Mediterrâneo.

Comer os tipos certos de peixe é muito importante para nossa saúde. Lembre-se, na verdade, que os peixes estão entre Alimentos fabulosos para o cérebro que evitarão a doença de Alzheimer e a demência.

Entre os peixes mais baratos encontra-se um peixe que apresenta excelentes características. Será um aliado poderoso para a saúde cardiovascular e seus nutrientes promoverão ossos e dentes saudáveis. Além disso, não custa muito, porque as pessoas não conhecem seu verdadeiro potencial. É isso que é.

Este peixe custa muito pouco, mas é rico em proteínas de alta qualidade e boas gorduras

Provavelmente, poucos ouviram falar Lycia. É um peixe azul muito comum também no Mediterrâneo.

A licia é vendida entre 5 e 10 euros e tem uma carne muito boa.

Carne deliciosa rica em proteínas preciosas

A carne da Lycia, aliás, é compacta, saborosa e excelente para assar no forno com acompanhamento de batata e tomate cereja. Além disso, também é nutricionalmente bom, pois contém proteínas de alta qualidade e gorduras boas, o que o torna um aliado para a saúde cardiovascular.

Efeitos benéficos no coração e no colesterol

As gorduras insaturadas da licia ajudam a controlar os níveis de colesterol. Na verdade, eles serão capazes de reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom.

Além disso, este peixe também ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, graças à presença de potássio. Este último ajudaria a controlar a pressão arterial e a frequência cardíaca.

um pouco como Este é outro peixe barato que está subestimado, mas que ajudará na saúde cardiovascular.

Também ajuda na saúde dos dentes e ossos

A Lycia também contém fósforo, graças ao qual também defenderá a saúde de nossos ossos e dentes. É por isso que esse peixe custa muito pouco, mas é rico em proteínas de alta qualidade e gorduras boas.

Mas temos o cuidado de não exceder o consumo deste peixe, pois também será fonte de colesterol.

Sempre o lembramos de consultar nosso médico de confiança para todas as informações sobre nossa alimentação e bem-estar.