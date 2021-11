“Aprender ciências para entender o presente”

Cagliari. Não só a comunicação esteve ausente na fase aguda da epidemia, a crise das relações entre os cidadãos e a ciência está também ligada ao problema de compreensão dos cidadãos e dos métodos de ensino, porque a aprendizagem não pode ocorrer sozinha. No Tik-tok e no Instagram: Palavras claras e em alguns aspectos finais de Maria Chiara Carusa, Presidente do Conselho Nacional de Pesquisa (Cnr) que esteve ontem nos escritórios de Cagliari e hoje estará em Sassari, no âmbito da pesquisa de Le Ponte. Ao lado do diretor Giuseppe Colpani, o presidente enfrentou a universidade e as lideranças políticas em uma importante etapa da pesquisa científica, invocando a administração dos nove bilhões que o governo havia alocado em recursos europeus do PNRR. No entanto, ao contrário dos projetos em desenvolvimento em todas as disciplinas (“Trabalhamos em todas as frentes, a seleção ocorre na Sardenha”), no entanto, é difícil afastar-se do tema da epidemia, que colocou as estruturas em severo teste para dois anos. Saúde Nacional e o Mundo da Ciência: “De certa forma, a pandemia aumentou a confiança dos cidadãos na ciência – explicou Carusa – porque grande parte dos cidadãos reconheceu a importância de uma abordagem científica, também estou me referindo aos equipamentos de proteção individual , aos tratamentos da Covid. O vírus estava morrendo, hoje além das vacinas desenvolveram-se tratamentos úteis. No entanto, é inegável que também houve confusão, porque às vezes a comunicação científica não tem sido gerida da melhor maneira possível. ” A referência é explícita: “Em outros países não tem havido tanta pressa em encontrar virologistas, com opiniões e facções diferentes … Essas coisas devem ser evitadas, Covid nos ensinou que é importante comunicar bem a ciência, e que não é. Dá certezas, mas evidências baseadas em números. Não é tendencioso, é baseado na experiência ”.

Na base de questões críticas, que hoje levam a protestos e violência em todos os cantos da Itália, também há compreensão limitada por parte dos cidadãos devido à preparação básica insuficiente: “Por um lado, os cientistas devem aprender a se comunicar melhor e nunca entrar em ataque pessoal – avisa o presidente do CNR – Por outro lado, a escola deve planejar cursos e preparar os cidadãos para a leitura da ciência contemporânea. Precisamos nos atualizar, todos os alunos devem saber o que são os vírus, devem estudar biologia molecular, princípios das vacinas. São as regras da ciência, são conhecimentos necessários. Naquela época, percebemos a importância do estudo de línguas, e hoje a nova língua a ser aprendida é a biologia molecular, o DNA e as novas línguas para a compreensão contemporânea. ”Por trás do mal-entendido também pode haver um problema com o método de ensino, bem como com a publicação:“ Em Pnrr haverá investimentos na modernização do professor. No entanto, o cansaço do conceito continua sendo fundamental, pois a aprendizagem envolve um esforço cognitivo , a web e as redes sociais não bastam e a escola deve direcionar a proliferação de recursos online. É fundamental que mesmo conheçam Os juristas têm os fundamentos da biologia para que aqueles que dizem coisas que não fazem sentido não tirem sarro disso. A formação básica serve ao negócio, mas também para o exercício da cidadania ”.