Que problemas de saúde o Papa Francisco tem, “ele não vai sair”. A situação está piorando? – Atmosfera

A viagem é adiada. No momento, o Papa Francisco não parte para a África e o motivo é a saúde: há alguns meses o Papa sofre de dores no joelho da perna direita, ou seja, dores no joelho devido a simples ações cotidianas, como caminhar ou ajoelhado.

Ontem, no Vaticano, no Palácio Apostólico, o Papa Francisco encontrou-se com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen: a crise na Ucrânia e o compromisso comum de pôr fim ao conflito, sem descurar as suas consequências alimentares e humanitárias. . O principal centro de visitantes.



Vídeos sobre este tema

Então, algumas horas depois da reunião veio o anúncio. E o Papa anunciou – através da assessoria de imprensa do Vaticano – que a viagem à África prevista para os dias 2 e 7 de julho será adiada “para uma nova data a ser determinada”. É uma decisão, explica, que foi tomada “com pesar”, mas ditada “a pedido dos médicos” e “para não se frustrar com os resultados dos tratamentos do joelho ainda em andamento”. Por isso a visita adiada tanto à República Democrática do Congo quanto ao Sudão do Sul, com outra viagem agendada logo depois para o Canadá, que pode não ser óbvia neste momento.



Vídeos sobre este tema