Cirurgia com suporte remoto com 5G uma realidade em San Rafael

5G entra na sala de cirurgia, tornando a cirurgia de suporte remoto uma realidade. Um ensaio em andamento no IRCCS San Raffaele Hospital em Milão em colaboração com a Vodafone Italia para reparar válvula métrica através da pele. Esta intervenção requer a utilização de um sistema de monitoramento remoto baseado em rede 5G e software de realidade aumentada. É um suporte remoto para o médico na sala de cirurgia, desenvolvido pela inteligência Desenvolvido por Vodafone Italia. O ensaio foi realizado na Unidade de Cirurgia Cardíaca do Hospital IRCCS San Raffaele, que está equipada com infraestrutura Vodafone 5G. O Dr. Paolo Dente é o Investigador Principal (PI) da empresa.

O que é monitoramento?

O monitoramento se refere ao suporte que as empresas médicas fornecem aos médicos na sala de cirurgia. Dessa forma, os especialistas aprendem novas práticas cirúrgicas ou supervisionam a implantação de novos dispositivos. Este sistema de monitorização remota em questão torna este suporte possível à distância graças ao software instalado em dois visualizadores de realidade aumentada ligados e gerido na arquitectura de computação avançada da rede Vodafone 5G (MEC).

Cirurgia de suporte remoto com 5G: funciona assim

No ensaio que ocorre no Hospital de Milão, o sistema de monitoramento remoto está disponível para o primeiro operador na sala de cirurgia e para o observador, o especialista em dispositivos médicos, remotamente. O observador visualiza em realidade aumentada tanto os sinais médicos vindos da sala de cirurgia quanto um modelo 3D do coração do paciente, criado graças ao software Artiness. O cirurgião também exibe e interage com o modelo 3D. Recebe dicas da Proctor sobre como acompanhar as interferências em tempo real, graças à velocidade e baixa latência que a computação Vodafone 5G oferece. O objetivo do ensaio clínico é verificar a aplicabilidade de tecnologias que permitem a prática do monitoramento remoto explorando a conectividade e a infraestrutura 5G e testar a usabilidade do sistema.

O que é engenhosidade

Artiness é uma startup fundada em 2018 por pesquisadores e professores do Departamento de Bioengenharia do Politecnico di Milano. É necessário que ganhe o segundo concurso da Vodafone “Action for 5G” destinado a startups, PMEs e empresas sociais que pretendam contribuir com as suas ideias inovadoras para o desenvolvimento do 5G em Itália.

Cirurgia de suporte remoto com 5G: abre possibilidades muito importantes

“No ensaio clínico realizado no Hospital San Rafael, a rede 5G da Vodafone, computação de ponta e realidade aumentada permitiram que a equipe médica realizasse cirurgias reais remotamente. 5G e tecnologia escrevem uma nova página na história da medicina e da saúde: o futuro está cada vez mais dentro alcançar.” Sabrina Bagioni é gerente do programa 5G na Vodafone Itália.

“Estamos orgulhosos por ter dado um contributo tangível para o desenvolvimento e implementação desta inovação graças aos nossos parceiros, Vodafone e Artins. Este projeto é mais uma prova da carreira de San Rafael. Não apenas patrocínio e pesquisa, mas também inovação e transferência de tecnologia. O objetivo é antecipar as soluções terapêuticas e tecnológicas de amanhã para nossos pacientes de hoje. ”Paolo Denti é o principal investigador na prática e um cirurgião cardíaco no Hospital IRCCS San Raffaele.

