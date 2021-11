A ciência diz: nem todos os cães latem: estude os dados

Existem cães que não latem? Inacreditável, mas verdadeiro, a resposta é sim: vamos descobrir quem eles são e por que não produzem a casca clássica.

Sempre pensamos que a característica definidora do Fido é se expressar – assim como na linguagem corporal – ao som do bau bau. Mas a ciência revelou que Nem todos os cães latem. Na verdade, existem espécimes de uma raça em particular que produzem versos ligeiramente diferentes: Aqui está o que você precisa saber sobre eles.

Existem cães que não latem?

Como esperávamos, há cães que não latem.

Isso não significa que esses animais sejam estúpidos, muito pelo contrário! Esses cachorrinhos, em vez de recorrerem aos pêlos clássicos produzidos por “companheiros” de sua própria espécie, emitem outros sons.

São versos verdadeiramente especiais que, se os ouvirmos de olhos fechados, dificilmente poderemos atribuí-los a um cachorro.

Na verdade, esses sons se assemelham a uma mistura de sons de pato e Yodel, a canção tradicional tirolesa.

Por que esses cães não latem e se expressam com tais sons certos?

Na base desta característica peculiar está garganta Destes pelosetti. Este órgão respiratório e vocal é a sede das cordas vocais, onde os sons são produzidos.

Bem, no final da década de 1970, os pesquisadores RR Ashdown e Teresa Lea determinaram por meio de alguns experimentos que existe uma determinada raça de cachorro que possui uma forma anatômica de garganta diferente da de outros animais peludos.

Que cepa está envolvida? Aqui está a resposta: é um Basenji.

Você também pode estar interessado em: Por quanto tempo meu cachorro pode latir? Curiosidade a ser descoberta

Al-Basanji: Quem é ele e de onde veio?

Os cães que não latem pertencem à raça Basenji.

É um pequeno cão peludo da África Central, apelidado de “cachorro do Congo”.

Os primeiros espécimes chegaram ao Reino Unido no século XIX. No entanto, essas quatro patas já eram conhecidas dos antigos egípcios, que as escolheram como animais de caça e de companhia.

Na verdade, não é por acaso que alguns Basenjis são retratados em tumbas que datam do terceiro milênio aC.

Leia também: Curiosidades sobre o Basenji: a história, origens e características dos felinos mais existentes

São cães peludos de tamanho médio, com peso máximo de 12 kg e altura de 43 cm nos ombros.

Como você os conhece? Esses filhotes exóticos podem ser cobertos por uma pelagem de diferentes tons, incluindo branco e marrom, cinza escuro ou branco e vermelho.

a partir de Uma personalidade orgulhosa, ousada e confianteSegundo uma lenda africana, os Basenjis são cães que não latem por escolha própria.

Em suma, devido à grande reputação que têm por si próprios, eles fariam isso para se destacar de todos os outros animais de estimação peludos!

Para ficar por dentro das novidades, histórias, dicas e muito mais sobre o mundo animal, siga-nos em nossos perfis Site de rede social do Facebook NS Instagram. Se você quiser dar uma olhada em nossos vídeos, pode visitar nosso canal Youtube.

Como