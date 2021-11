A dor nas costas é uma das coisas irritantes que afetam a todos. Má postura, estilo de vida sedentário e escoliose ou problemas de saúde em geral podem ser fatores que influenciam a dor nas costas.

Nem sempre é possível eliminar esse desconforto e, muitas vezes, é necessário fazer uma pausa sob prescrição de um médico. Todas essas horas ou dias, anulados por essa dor que não permite que você se mova com agilidade, não é mais possível se recuperar dela.

Não há dúvida de que, com as dores nas costas, é difícil trabalhar mesmo sentado por algumas horas, mas também fazer compras ou tarefas domésticas. Todos os compromissos que não podem ser adiados e que vão se sobrepor e agravar outros compromissos para os dias seguintes.

Como desfrutar de um momento de luxo em apenas 15 minutos

Para enfrentar melhor o seu dia com bastante energia e dizer adeus às dores nas costas, você pode usar uma ferramenta inusitada mesmo por apenas 15 minutos. que isso tapete de acupressão Muito semelhante a um tapete de ioga, com apenas uma diferença fundamental: em vez de ser macio, é “cravejado”, por assim dizer.

Este tapete é projetado para estimular os pontos de acupressão e reflexologia da medicina chinesa através da prática de um Automassagem Usando os princípios da acupuntura. Centenas de saliências no tapete entrarão em contato direto com a pele e a pressão estimulará a circulação.

A pressão também irá gerar uma liberação de endorfina e oxitocina, que aumentará o relaxamento ao liberar gradualmente o estresse e, assim, reduzir as cãibras musculares.

Com esta ferramenta excepcional, podemos dizer adeus às dores nas costas e ganhar uma grande quantidade de energia em apenas 15 minutos

O tapete de acupressão proporciona uma massagem passiva que relaxa o corpo após apenas 15 minutos usando o seu peso corporal. Tratamento confortável e perfeito que você pode fazer confortavelmente em casaRelaxamento entre o namoro e o outro.

O primeiro uso pode parecer doloroso e desconfortável. Isso porque as agulhas, mesmo sendo de plástico e com a cabeça redonda, causam um pouco de dor. Mas depois de alguns minutos você começará a sentir calor, devido ao aumento do fluxo sanguíneo, que gradualmente relaxa os músculos e alivia as dores nas costas.

Incrível como esta ferramenta pode aliviar o estresse em 10 minutos