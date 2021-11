Ciência e sociedade em face de uma pandemia, tarde em San Barnabas

A complexa relação entre ciência e sociedade destacada pela pandemia Covid-19 e os mal-entendidos resultantes está no cerne da segunda reunião de remédio da tarde, um conjunto de encontros abertos a todos os cidadãos, promovidos pela Câmara Municipal de Brescia e a Ordem dos Médicos.

Uma era de incertezas – a ciência e a sociedade enfrentam o teste de uma pandemia É a data de vencimento Terça-feira, 16 de novembro, às 17h30 em um San Barnabas Hall Corso magenta em Brescia.

Junto com Umberto Gelati, Professor de Higiene Geral e Aplicada da Universidade de Brescia, Refletiremos sobre como essa pandemia, que nos colocou diante de um inimigo desconhecido, afeta não apenas a forma como pensamos a ciência, mas também a forma como ela é comunicada. Por um lado, de fato, importantes marcos foram alcançados (como as vacinas contra a Covid) e avançamos em direção a novas fronteiras de pesquisa no campo terapêutico. Por outro lado, surgiram mal-entendidos e mal-entendidos entre a linguagem da ciência e a linguagem da sociedade civil, muitas vezes confundida face à chamada epidemia «epidemia de informação», ou à circulação de um excesso de informação, fiável, e outros não, o que torna difícil explicar corretamente a maioria dos problemas atuais.

Os resultados são confiados ao GP Germano Betoncelli Coordenador da Comissão de Cultura e Modernização do Sindicato Médico. Administrado por Lisa Sisko, jornalista.

As reuniões são gratuitas. À luz das precauções anti-Covid, para esta edição especial San Barnaba Hall é acessível apenas por reserva, Sobre pomeriggidellamedicina.it. O envio do Green Passage também é necessário.

Os compromissos também serão transmitidos ao vivo na página ordinationmedicibrescia.it do Facebook.