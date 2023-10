Prêmio Malaparte 2023, ‘Ciência’ de Benjamin Labatut vence

Na sugestiva ilha de Capri, o escritor chileno Benjamin Labatot, conhecido na Itália por suas obras, foi homenageado Quando paramos de entender o mundo

éa vigésima sexta edição do Prémio Malaparte atribuída Benjamim LabatutO escritor, nascido na Holanda e naturalizado no Chile, é originário de um país sul-americano e deve sua fama na Itália sobretudo ao seu livro Quando paramos de entender o mundo, publicado pela Adelphi em 2021 com tradução de Lisa Tobey. O prêmio foi concedido à coordenadora Gabriella Bontempo, juntamente com o júri composto por Leonardo Colombati, Giordano Bruno Gheri, Giuseppe Merlino, Silvio Perrella, Emanuele Trevi e Marina Valencis.

Benjamin Labatut, Prémio Malaparte 2023

A partir de sua paixão pela ciência, o escritor reúne em seu romance uma série de histórias e maravilhas. Reconstruindo o nascimento da ciência moderna. Um livro em que a ciência se torna literatura: Começando com um texto sobre a criação do azul da Prússia, a narrativa é dividida em histórias sobre heróis da ciência do século XX, como Einstein e Heisenberg, e textos sobre as tragédias causadas pelos gaseamentos nos campos de extermínio nazistas.





O romance então termina com uma discussão sobre física quântica. Preparar Capri para o Prêmio Malapare também é uma oportunidade para Labatut falar e divulgar seu novo livro intitulado “idiota”Este é o texto que será lançado nas livrarias por ocasião da entrega do Prémio Malaparte.

Prêmio Malaparte

A ideia de criar este prêmio literário nasceu de Graziella Lunardi Bontempo, mas o crédito vai para sua sobrinha. Gabriela Bontempo e apoiada por Michele Pontecorvo Ricciardi, Vice-Presidente da Ferrarelle Società Benefit, única patrocinadora do Prêmio, que abraçou com entusiasmo o projeto de devolver a valorização a Capri, e para o qual o Prêmio Malaparte continua a ter o prestígio excepcional que traz consigo

