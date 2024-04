Menopausa ‘sob demanda’ divide a ciência

E se fosse possível interromper temporariamente a menopausa, preservando a juventude hormonal durante décadas? É a ousada promessa de uma técnica experimental que envolve o congelamento do tecido ovariano e seu posterior cultivo. Uma ideia que desperta grande interesse, mas também suscita profundo cepticismo na comunidade científica, que se divide entre o fascínio pela solução inovadora para os problemas da menopausa e as dúvidas sobre a sua verdadeira eficácia e segurança.

Uma técnica criada para preservar a fertilidade

A ideia de transplantar tecido ovariano para retardar a menopausa decorre de uma técnica já em uso. Para ser mais preciso: já é utilizado para preservar a fertilidade em pacientes em quimioterapia ou que entram na menopausa precocemente. O procedimento envolve a remoção de parte do interior do Ovárioso Córtex ovariano, rico em folículos primordiais, quando a mulher ainda é jovem. Esse tecido é então congelado e armazenado por anos, aguardando para ser reimplantado.

Como dizem alguns pesquisadores Kutluk Oktay Da Universidade de Yale, esta técnica também deve ser aplicada em mulheres saudáveis ​​para retardar o início da menopausa. Um recente estudo de modelagem publicado emJornal Americano de Obstetrícia e Ginecologia (vou linkar aquiEstima-se que, ao reimplantar porções de tecido ovariano congelado a cada poucos anos, o ciclo hormonal e o ciclo menstrual possam ser mantidos por várias décadas, se iniciados antes dos 40 anos de idade. Isto é o que diz Oktay (que realizou o primeiro transplante de ovário) 25 anos atrás) tornaria as mulheres capazes de manter a sua fertilidade por um período mais longo. Ainda muito mais.

Menopausa “pendente” e os benefícios e riscos ainda precisam ser avaliados

Os defensores desta técnica apontam para os benefícios potenciais de um estado de pré-menopausa prolongado. E não apenas para fertilidade. Por exemplo, esta técnica pode reduzir o risco de algumas doenças crónicas associadas à deficiência de estrogénio, incluindo osteoporose e problemas cardiovasculares. Além disso, atrasar a menopausa pode melhorar a qualidade de vida de muitas mulheres, aliviando sintomas muitas vezes debilitantes, como ondas de calor, insônia e alterações de humor.

No entanto, muitos especialistas alertam para os riscos e incógnitas de tal operação em mulheres saudáveis. Na verdade, este procedimento requer diversas intervenções cirúrgicas, tanto para coleta de tecido quanto para posterior reimplante, com riscos anestésicos e pós-operatórios associados. Também ainda não está claro se o tecido transplantado pode levar a um risco aumentado de cancro dependente de hormonas, como o cancro da mama.



Um pequeno experimento social: Que impacto teve em você esta imagem (obtida por meio de inteligência artificial) que explora a maternidade em idade muito avançada?

Os transplantes de órgãos “anti-menopausa” são uma solução desnecessária?

Depois há quem questione a real necessidade de retardar a menopausa em mulheres saudáveis. lá Terapia de reposição hormonal (TRH) Na verdade, é um tratamento eficaz e padronizado para aliviar os sintomas da menopausa e prevenir algumas complicações, como a osteoporose. Embora a TRH apresente riscos e contra-indicações, muitos especialistas a consideram uma solução mais simples e segura do que o transplante de tecido ovariano. No que me diz respeito (estaria errado), é difícil imaginar que uma mulher de 25, 30 ou 35 anos estaria realmente preocupada o suficiente com a menopausa para se submeter a um procedimento tão invasivo e experimental.

Fronteiras ainda a serem exploradas

Apesar do cepticismo, o interesse nesta tecnologia parece estar a crescer. Além da Oktay Clinic, a ProFaM Health, startup sediada nos EUA, está explorando esse caminho com uma lista de espera de mais de 100 mulheres interessadas na preservação do tecido ovariano. No entanto, outros laboratórios estudam medicamentos como a rapamicina, que já é utilizada em outras áreas médicas Para retardar o envelhecimento dos ovários. segundo Stein Gray Christensen, bióloga reprodutiva do Hospital Universitário de Copenhague, diz que esta área de pesquisa tem “um enorme potencial”, já que “um grande número de mulheres, metade da população mundial, poderia se beneficiar dela”. No entanto, o mesmo investigador admite que ainda estamos longe de uma aplicação generalizada e que são necessários mais dados para avaliar a eficácia e segurança desta técnica.

Em suma, o caminho para a “menopausa sob demanda” parece longo e tortuoso. Mas a ideia de ser capaz de controlar o relógio biológico e manter a juventude hormonal continua a dividir e a fascinar a comunidade científica. Só o tempo e a investigação poderão dizer-nos se se trata de uma esperança tangível ou de uma miragem ilusória, ou mesmo perigosa.