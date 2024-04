Doença hepática gordurosa, existe um tratamento incrível que muitos ignoram: porém, é muito eficaz na redução do problema

Este problema de saúde está se tornando cada vez mais comum em todo o mundo. Vamos descobrir quais problemas eles podem causar e como tratá-los.

condições Fígado É um indicador muito importante para avaliar a saúde geral do seu corpo. Sabe-se que Consumo excessivo e prolongado de álcool Com o tempo pode causar danos significativos ao órgão mas mesmo em pessoas que não bebem ou que bebem apenas ocasionalmente Alteração gordurosa hepáticaUm Patologia que evidencia o acúmulo de gordura no fígado.

Nafld – doença hepática gordurosa não alcoólica – é cada vez mais comum em todo o mundo e está intimamente ligada às taxas crescentes de pessoas em… Excesso de peso e obesidade No planeta. Os tratamentos tradicionais não podem ser substituídos ou negligenciados, mas é bom mantê-los Estilo de vida saudável E atencioso.

Em primeiro lugar, devemos evitar sobrecarregar o fígado com alimentos ricos em gorduras saturadas (Alimentos fritos, fast food e alimentos processados) É muito útil seguir o plano de um nutricionista clínico, que pode permitir que o paciente retorne à boa forma nos momentos e métodos adequados. para'A atividade física não deve ser negligenciada de forma algumaNa verdade, é um fator cada vez mais importante no manejo e cuidado de pacientes com esteatose hepática. E agora há também um novo estudo clínico que prova isso, publicado na revista Metabolism.

Doença hepática gordurosa, benefícios do exercício aeróbico

A pesquisa teve como objetivo compreender os benefícios tangíveis do treinamento no corpo e conseguiu comprovar sua importância em pacientes hepáticos de forma quantitativa e qualitativa.

Os autores do estudo conseguiram confirmar isso com certeza Sessões aeróbicas moderadasE repetido ao longo do tempo, Ajuda a metabolizar as gorduras e reduz o tamanho das gotículas de gordura nas células.

Esse fator, aliado à perda de peso, pode ser muito benéfico para que os pacientes se sintam melhor e tentem combater a doença. Em particular, a relação que surge entre a gordura acumulada e as mitocôndrias é importante, pelo que as exigências que se seguem à actividade física estimulam a oxidação dos ácidos gordos e isto permite-nos prevenir e tratar parcialmente a esteatose.

Durante os testes, os ratos que fizeram exercícios aeróbicos tinham menos ácidos graxos saturados nas membranas mitocondriais. Os resultados também mostraram que a proteína Mfn-2 está envolvida na regulação da síntese das respectivas cadeias lipídicas.

Resumindo, já sabíamos que a atividade física faz bem, mas esta é mais uma prova da sua importância para a saúde do fígado.