O evento que combina pesquisa e objetivos sociais – Corriere.it

Uma mistura muito oportuna.Ciência e sociedade Eles são os campeões de 6 a 8 de outubro no Prati della Vittoria em Roma no festival dedicado a eles, agora em sua segunda edição. Este evento totalmente gratuito, moderado pelo jornalista científico Renato Sartini, é patrocinado pela Câmara Municipal de Roma I Centro em colaboração com a Sociedade Italiana de Geologia Ambiental, a Escola Secundária Mamiani, o Energy Park, o Instituto Jane Goodall Italia e o Junior Club Cultural. Associação. 2020. O festival inclui uma série de objectivos sociais, dois dos quais já foram alcançados graças à doação de um pacemaker e ao tratamento interior de pinheiros nas zonas verdes da Via Saputino. “A relação entre ciência, política e sociedade é um triângulo temático essencial para uma cidade que realmente quer encarar o caminho para o futuro com soluções racionais baseadas numa abordagem científica”, disse Sartini.