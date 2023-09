Esclerodermia, exames gratuitos no hospital

Os reumatologistas do Hospital de Bérgamo farão visitas no sábado, 30 de setembro, das 9 às 12, nas clínicas 312, 313, 314 (entrada 25). Aqueles que apresentam os sintomas típicos do fenômeno de Raynaud, causados ​​pelo frio e/ou estresse emocional e manifestados por palidez da pele das mãos, às vezes também dos pés e das orelhas, seguida de cianose e às vezes eritema.

Mesmo quem já foi diagnosticado com esclerodermia pode fazer exame médico ou consultar. “Colaboramos sempre com prazer na iniciativa promovida por Giles A prevenção e o diagnóstico precoce desta doença rara podem fazer a diferença. Graças em particular à colaboração com Giles, o nosso Departamento de Reumatologia é reconhecido como Unidade de Esclerodermia desde 2017 – explica Massimiliano Lemonta, Chefe do Departamento de Reumatologia do Papa Giovanni. É essencialmente um centro especializado, nascido no modelo anglo-saxónico, especificamente dedicado ao diagnóstico e tratamento da esclerodermia, no contexto de um grande hospital geral que permite uma abordagem global e multidisciplinar da doença. Hoje acompanhamos cerca de 300 pacientes com esclerodermia sistêmica.”