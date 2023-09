Uma jovem águia dourada volta a voar a bordo do Villino a partir de 2019

(ANSA) – Castel di Sangro, 07 de setembro – Uma jovem águia dourada volta a voar alto no santuário do Monte Felino.

Na verdade, uma jovem águia dourada levantou voo após alguns anos de ausência deste evento extraordinário; O ovo eclode no dia 14 de junho, após um período de incubação alternado por ambos os pais que durou cerca de 45 dias, enquanto o filhote foi registrado por volta dos primeiros meses de agosto. O casal de abutres que nidifica neste local não regista tão boas notícias desde 2019, o que confirma a categórica aptidão ambiental da reserva, devido ao habitat óptimo, que oferece paisagens ainda intactas, e à adequação do local, e esta está ligada à elevada percentagem de alimentos necessários à sobrevivência desta espécie. O Departamento de Biodiversidade dos Carabinieri de Castel di Sangro, órgão dirigente da Reserva Natural Orientada, também desempenha entre as suas atribuições o acompanhamento e estudo do andamento da época de reprodução das aves de rapina e nidificadoras, incluídas no Diretiva Aves (2009/147/CE). As atividades dos últimos anos permitiram reforçar a monitorização dos ninhos, que é realizada a partir de vários pontos remotos para não interferir na atividade reprodutora e assim recolher dados úteis para obter uma imagem do contexto global para a proteção e conservação das espécies. Está presente nesta área e tem elevada validade científica.” Portanto, o encerramento de uma parte do caminho representa uma preocupação devida para com uma espécie animal excepcional que está altamente ameaçada pela influência humana e cuja protecção e controlo estão entre as principais tarefas da os Carabinieri pela biodiversidade”, comentou o chefe do departamento. Criada por decisão municipal em 1987, a Reserva Natural do Monte Felino, com os seus 3.500 hectares de terreno, protege valores ecológicos excepcionais, um dos quais é o criadouro histórico da águia-real.

