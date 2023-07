Chocolate, o efeito benéfico que poucos conhecem: você vai adorar e comer mais

É um alimento muito benéfico para a nossa saúde. Este é o efeito benéfico do chocolate que poucas pessoas conhecem

Comer chocolate é bom para você. Não estamos dizendo isso, mas um estudo científico quis investigar os efeitos benéficos desse alimento que as pessoas tanto amam.

Os resultados da pesquisa são uma boa notícia para aqueles que amam esse superalimento, pois ele terá alguns efeitos benéficos a longo prazo. Na verdade, aqui está o que éefeito benéfico Poucos o conhecem, e porque você vai comer mais depois de ler este artigo.

Efeitos benéficos do chocolate no coração

De acordo com um estudo conduzido por pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, em Maryland, O chocolate pode reduzir o risco de morte prematura em 12%. Na verdade, aqueles que consomem esse alimento incomum regularmente terão menos chances de sofrer minha doença cardíaca ou desenvolver câncer. De acordo com especialistas, de fato, o chocolate também tem a capacidade de reduzir o colesterol ruim, que também reduz a temperatura do sangue. Além disso, quem consumisse duas barras de chocolate por semana teria quatro vezes menos chances de desenvolver diabetes.

Mas por que o chocolate é tão importante para um coração e um corpo saudáveis? Para os pesquisadores, os flavonoides desempenham um papel essencial. Estes são os elementos do cacau que terão a capacidade de melhorar a saúde dos vasos sanguíneos. já é isso Necessário para manter as artérias flexíveis e funcionando bem. Desta forma, o organismo afetado pode ter um efeito hipotensor. Então, a partir de hoje só comemos chocolate? nunca. Os pesquisadores fizeram questão de ressaltar que, na verdade, não foi Fez um estudo completo o suficiente para poder dizer com certeza que o chocolate pode realmente reduzir o risco de doenças cardíacas.

Segundo os cientistas que realizaram o estudo, comer chocolate e ter esse hábito não é de todo ruim, mas isso não significa que deva substituir outro alimento nutritivo, porque não tem maior importância. Aliás, o conselho é sempre fazer dieta equilibrado, equilibrando todos os nutrientes que nosso corpo exige de nós para se manter saudável. No entanto, muitos estudos ao longo dos anos comprovaram os muitos benefícios do chocolate amargo, principalmente no que diz respeito ao sistema cardiovascular. O chocolate também tem propriedades reconhecíveis estimulantes sexuais E ele finalmente conseguiu melhorar nosso humor.