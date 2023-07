Hoje, domingo, 23 de julho, às 18h30 Sex AZ. Da ciência à vida cotidiana.” In Caffè della Versiliana, Giuseppe Crociani e Nicola Mondini.

Marina di Pietrasanta (Lo) – Sexo de A a Z. Da ciência para a vida cotidiana é o endereço da reunião no Caffè della Versiliana, que acontecerá no domingo, 23 de julho, às 18h30. convidados José Cruciani Jornalista, comentarista, apresentador de rádio e televisão e autor de “Kobe”. Histórias de Luxúria e Agressão ‘onde conta sem preconceitos, com ironia e muita curiosidade, a vida de um casal, reunindo as histórias de casais jovens e maduros, próximos ou distantes, contando seus caprichos, suas surpresas cotidianas, sexo e amor, transgressões e costumes. Um manual inédito contra o desgaste do casal moderno, que desafia os argumentos até do mais ardoroso cético. Junto com ele estará o convidado Professora Nicola MendiniProfessor de Urologia na Magna Graecia University of Catanzaro, autor de Wikipene. Manutenção, Prevenção e Cura’, no qual tenta criar um verdadeiro guia do usuário graças às muitas histórias de pacientes visitados durante seus vinte anos de trabalho. Recheado de exemplos e informações de uso imediato, fácil, abrangente e por vezes verdadeiramente ridículo, mas sobretudo nunca enfadonho, este texto torna-se uma verdadeira referência para saber mais, oferecer uma solução para uma dúvida ou oferecer uma simples tranquilidade perante pequenas e grandes preocupações. Ele modera a discussão da imprensa e é correspondente da Mediaset Giorgio Sturlis Tosi.

O Incontri al Caffè acontece todas as tardes no ‘Spazio Caffè Romano Battaglia’ às 18h30. Entrada livre. A programação completa está no site www.versilianafestival.it

Próximos compromissos no Caffe della Versiliana:

Segunda-feira, 24 de julho

Anna Coleva é palestrante convidada da Fundação Ragyanti. Hoje e amanhã dos museus

Alberto Fontana, Presidente da Fundação Ragganti em Lucca

Anna Coliva, historiadora de arte, colunista e diretora emérita da Galleria Borghese em Roma

Hospedado por Paolo Bolbani, Diretor da Fundação Raggianti

Terça-feira, 25 de julho

Democracia versus autonomia

Alan Friedman, jornalista, escritor e radialista

Roberto Bernabéi dirige

Quarta-feira, 26 de julho

Amor incondicional pela natureza

Paolo Emilio Tomei, Professor de Geografia Botânica na Universidade de Pisa

LORENZO DI CESARE MANNELLI, Professor de Farmacologia na Universidade de Florença

IVO POLI, Presidente, Associação Nacional dos Municípios da Castanha

Andrea Tagliasaki, Presidente da Confederação dos Municípios de Garfagnana e Prefeito de Castelnuovo di Garfagnana

Fabrizio Dioliotti dirige

quinta-feira, 27 de julho

Direita ou conservador?

GIOVANNI DONZELLI, Vice-Diretor Nacional, Irmãos da Itália

Liderando Peter Gomez, diretor ilfattoquotidiano.it

sexta-feira, 28 de julho

QUERIDA LIVIUCCIA – Cartas de Giulio Andreotti para esposa

Serena Andreotti, filha de Giulio Andreotti

Stefano Andreotti, filho de Giulio Andreotti

Massimo Malligi, político e empresário, ex-senador, vice-presidente do Grupo FI no Senado

Andrea Tagliasaki, Presidente da Confederação dos Municípios de Garfagnana e Prefeito de Castelnuovo di Garfagnana

Com curadoria de Andrea Ruggieri, Diretor do “Il Riformista”

sábado, 29 de julho

Prêmio ARNO – Sociedade de Pesquisa Neurológica

Gianfranco Antognoli, presidente da ARNO

UBALDO BONUCCELLI, ARNO Diretor Científico

Prêmio de Pesquisa: Paolo Barone, Professor de Neurologia na Universidade de Salerno

Prêmio Talento: SANDRO LUPORINI, libreto para Teatro Canzone de Giorgio Gaber

Fabrizio Dioliotti dirige

domingo, 30 de julho

Justiça injusta e reforma que virá

Clemente Mastella, prefeito de Benevento, secretário nacional de Nue de Centro, ex-ministro da Justiça

Ricardo Carloni, advogado

Alfredo Benedetti, Presidente da Fundação Versiliana

Massimiliano Lenzi dirige