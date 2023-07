Dieta antiestresse: Esses alimentos ricos em potássio e magnésio fazem verdadeiros milagres!

Existem alimentos ricos em potássio e magnésio que são bons para você, que são adequados para a dieta anti-fadiga. Vamos ver o que eles são.

Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas, O corpo humano precisa de alguns nutrientes. É preciso beber bastante água e acrescentar alimentos que refrescam e deixam você leve, sem deixar de se alimentar.

Quando o calor entra, o corpo humano diminui sua temperatura corporal pela transpiração, assim Algumas substâncias como cálcio, potássio, água e magnésio vão para a superfície e efeitos negativos, como fraqueza e fadiga.

Para isso, é necessário ir reincorporar todas aquelas substâncias que são expelidas do corpo, mas são necessárias para manter a forma. Na verdade, existem muitos suplementos nutricionais e bebidas que são vendidos para absorver esses elementos.

No entanto, também existem alimentos que permitem a ingestão de potássio e magnésio de forma natural., as duas substâncias mais benéficas para o funcionamento do corpo. Vamos ver o que eles são em detalhes.

Potássio e magnésio: essenciais

Potássio e magnésio são minerais úteis ao corpo para o funcionamento do organismo. O primeiro desempenha funções muito importantes como um trabalho Melhorar a atividade cardíaca, pressão arterial e produção de energia. Se isso não estiver presente em pequenas quantidades no corpo, a pessoa se sentirá cansada e terá mau humor.

Por outro lado, o magnésio ajuda a reduzir a sensação de cansaço e esgotamento, mantém a saúde do sistema muscular e é uma fonte de energia. Ambos os itens são essenciais, principalmente no verão. Se esses dois elementos estiverem faltando, o corpo retém uma pequena quantidade, mas quando fica muito quente, ocorre uma rápida perda de ambos. Isso leva a muitos distúrbios físicos, de humor e de atenção.

Alimentos que contêm as duas substâncias

As duas substâncias em questão devem ser combinadas quando há deficiência delas e estão presentes em alguns alimentos que devem ser ingeridos com frequência. Entre aqueles Vegetais de folhas verdesExemplos incluem brócolis e espinafre, que são antioxidantes naturais, então eles também ajudam a regular a atividade intestinal.

Frutas secas e tâmaras também são ricas em potássio e magnésio. O primeiro também se distingue por uma grande quantidade de proteínas, fibras e ômega-3. Então tem bananaÉ conhecido por ser rico em magnésio, o que o torna ideal como um lanche.

Finalmente, há leguminosas secasDeve ser consumido pelo menos uma vez por semana, sua casca é rica em potássio.