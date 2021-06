Variante delta, nova mutação encontrada na Romênia. Virologistas: “A doença agora é mais perigosa”

O vírus é executado e continua a sofrer mutações, mesmo com pequenas modificações, como as descobertas em Romênia onde uma das subvariáveis ​​de. é DeltaO boom do coronavírus que está se espalhando na Europa, mas felizmente não é o plus, o mais contagioso e o mais perigoso. Laboratórios de todo o mundo estão trabalhando para tentar capturar e sequenciar as mudanças o mais rápido possível, a fim de entender se a nova “face” do coronavírus pode ser reconhecida por anticorpos produzidos por vacinas.

Variável delta também na China

A China também tem que lidar com a variável delta que agora preocupa o mundo. “Tem uma carga viral muito alta e um curto período de incubação que o torna duas vezes mais infeccioso que o Covid-19”, explicou o principal epidemiologista do país, Zhong Nanshan, em uma entrevista à Xinhua. Segundo Chung, “para encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e os esforços de combate à variante, é necessário acelerar a campanha de vacinação e construir uma barreira imunológica entre a população, vacinando 80% das pessoas para atingir a barreira imunológica . ” . Desse modo, os apelos para não abandonar seus guardas se multiplicam, assim como a Itália se prepara para se tornar um território totalmente branco sem a obrigação de usar máscaras ao ar livre. E é especificamente um pedido de cautela de vários imunologistas e epidemiologistas, incluindo Walter Ricciardi.





A diversidade delta é encontrada em 7 outros casos no mundo, explica o Professor Vittorio Sambri, Diretor da Unidade Operacional de Microbiologia em um laboratório em Pevistina (Cesina) em Osel Romênia. “A derivação do delta – diz a ANSA – pode ser vista muito claramente na análise filogenética. Mas quero salientar que encontrar essa subvariante tem valor puramente viral: ela nos diz que o vírus, como esperamos, continua mudando . Provavelmente não será. É mais contagioso e não vai levar a doenças mais sérias. Mas é diferente, então quanto mais vacinamos, mais cuidado temos que estar sequenciando e prestar atenção nas diferenças ”. não precisa se preocupar: “Isso nos ajuda a entender: há sete meses me tornei alfa.” Prevalente em três meses, agora existe o delta e então teremos que lidar com outra coisa, e o vírus não para de fazer seu trabalho. “Para responder especificamente à necessidade de mais rastreamentos, na Emilia-Romagna hoje em dia, foi iniciado o sequenciamento de todos os swabs positivos registrados para o vírus. Corona, um processo que se tornou possível devido à diminuição do número de infecções diárias .

Os primeiros resultados estarão aí na próxima semana. Mas contra a variante delta, as vacinas no momento não podem ser suficientes, é melhor continuar vigilante para evitar uma nova onda epidêmica, explica Walter Ricciardi, assessor do Ministro da Saúde para Emergência do Vírus Corona e Professor de Higiene do Universidade Católica de Roma. Com a dificuldade de conseguir imunidade de rebanho, com cobertura vacinal entre 90 e 95%, Ricciardi recomenda que você tome todos os cuidados comportamentais: distância de segurança, máscara quando não for possível respeitá-la ao ar livre, lavagem das mãos e desinfecção. Ricciardi confirma que a variante delta se tornará prevalente e por isso acrescenta outras recomendações para evitar um novo surto de casos: “O congestionamento no transporte público deve ser evitado”, mas também nas escolas. Basicamente, você precisa se preparar para o outono. “Temos certeza de que a variante delta se tornará prevalente e é necessário monitorá-la e continuar vacinando-nos até que fique como uma gripe”, disse o professor Sergio Abrignani, imunologista e membro do CTS, Maria Latella, convidada da conferência. Sunday Café na Rádio 24. “O vírus com o qual viveremos nas próximas décadas deve ser domesticado.”

