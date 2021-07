LIVE TJ – Sports Work & Gym

19:01 – O treinamento acabou – E a Juventus, através do seu site oficial, apresentou os detalhes das sessões de hoje: “Aqui estamos: a temporada 2021/2022 da Juventus começou oficialmente.

Depois dos exames médicos realizados ontem, o grupo Bianconeri, que aos poucos vai se enriquecendo com a chegada dos jogadores que participam do verão com suas seleções, se viu pela primeira vez sob as ordens do Sr. Allegri no Contasa .

Duas sessões de trabalho foram incluídas no menu de hoje: de manhã, os jogadores concentraram-se primeiro numa série de exercícios centrados na técnica, para depois se dedicarem a uma fase posterior do trabalho desportivo. À tarde, após um merecido descanso nos quartos do Hotel J | Hotel, foi o segundo treino do grupo, desta vez no ginásio ”, relata a Juventus.com.

18:16 – treinamento da tarde em andamento – A Juventus está agora em campo em Continassa para o segundo treino do dia.

12:16 – Exercício matinal – Pela manhã, a Juventus entrou em campo no JTC para disputar a primeira sessão da temporada. Massimiliano Allegri pode começar a trabalhar no campo e responderá à tarde. Na verdade, a equipa vai agora almoçar no JHotel, depois haverá um descanso, e para o final da tarde será agendada a segunda sessão do dia. No final dos treinos, a Juventus sempre janta no Contasa e depois os jogadores podem voltar para casa.