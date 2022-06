Pesquisa e ciência estão de volta como campeãs com SHARPER – SRM Science and Religion in Media

Mais uma vez, ciência e pesquisa estão protagonizando SHARPER, Noite dos Pesquisadores.

A nomeação retorna com a Noite Europeia dos Pesquisadores novamente este ano em L’Aquila, sexta-feira, 30 de setembro de 2022, com SHARPER (Scharing’s Passion for Pesquisadores para Roteiros Aprimorados), um dos projetos italianos aprovados pela Comissão Europeia por dois anos 2022-2023 e atualizados sob as ações de Marie Curie. Este evento é uma oportunidade para levar a ciência ao grande público, e para discussão entre pesquisadores e cidadãos sobre os grandes desafios científicos, econômicos e sociais que a sociedade deve enfrentar.

Para Ezio Privitali, Diretor dos Laboratórios Nacionais Gran Sasso, “Retirar as conquistas da pesquisa científica da sala de aula e dos laboratórios acadêmicos tornou-se um requisito fundamental para engajar a sociedade civil em novos horizontes de conhecimento. Por meio do evento SHARPER a cada ano, colocamos pesquisadores em contato direto com os cidadãos, compartilhando experiências e pesquisas realizadas em laboratórios. As experiências anteriores sempre me impressionaram com o entusiasmo dos pesquisadores e a grande participação da cidade de L’Aquila, e estou certo de que este ano a SHARPER será mais uma vez capaz de envolver a todos no que continua sendo um grande festival de ciências.”

Eugenio Coccia, presidente do Instituto Gran Sasso de Ciências, disse que a bela frase atribuída a Montaigne é que ensinar não enche um vaso, mas acende um fogo. O mesmo pode ser dito da publicação científica e da atividade SHARPER: não apenas informar, mas estimular interesses, principalmente entre os jovens, que possam orientar suas escolhas futuras. Na nova noite dos investigadores europeus, L’Aquila quer afirmar-se como a capital da cultura e da ciência.”

Como de costume, a Noite Europeia dos Pesquisadores acontecerá no centro histórico de L’Aquila e ao mesmo tempo em 13 outras cidades: Ancona, Camerino, Cagliari e Catania,

Génova, Macerata, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni e Trieste. Cientistas e cidadãos vão encontrar-se em eventos, testemunhos do que significa ser investigador, e jogos também dirigidos a crianças mais novas. Nesta edição, haverá um foco especial nos estudantes, para ajudá-los a aprofundar seus estudos científicos e apoiá-los em escolhas universitárias mais informadas no futuro em disciplinas STEM. O espaço também é uma ciência aplicada à existência e às atividades diárias.

Além do Instituto Nacional de Física Nuclear, seis universidades participam da Noite Europeia dos Pesquisadores: Universidade Politécnica de Marche, Universidade de Cagliari, Universidade de Catania, Universidade de Palermo, Universidade de Perugia. Participam mais de 200 instituições, parceiros culturais e organismos de investigação, incluindo CNR, INAF e INGV.

