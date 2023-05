A vida é estendida em 10 anos com a mudança das regras à mesa: esta é a Dieta da Extensão

A nutrição é essencial e permite não só melhorar o bem-estar e a saúde, mas também alterar a esperança de vida.

Com algumas mudanças simples, podemos melhorar, nos sentir mais em forma, regular o peso corporal e até viver mais. ele prova isso ciências Mas os fatos também dizem isso, pense nos ilhéus do Japão que vivem mais de cem anos comendo uma dieta saudável e sem gordura e alimentos prontos para consumo.

Depois da idade, é necessário entender como viver ao máximo, prevenção de doença E sobretudo permitir que o corpo esteja sempre em boa forma, mesmo com a idade.

Como prolongar a vida a partir da mesa

A base para isso é uma dieta saudável e equilibrada e algum treinamento mudanças. Pequenas mudanças na tabela e um pouco de exercício de forma contínua dão os resultados desejados já um mês após o início do novo regime, por isso precisa ser feito com urgência.

A primeira coisa a fazer é a primeira estrutura Uma alimentação saudável e equilibrada que é simplesmente baseado no Mediterrâneo. Não significa fazer grandes sacrifícios, mas evitar comprar e consumir alimentos prontos, preferindo um equilíbrio de carboidratos, proteínas, vegetais e frutas sem eliminar radicalmente nada, a menos que haja uma alergia ou sensibilidade específica. Já esta primeira mudança pode ajudar o corpo a obter todos os nutrientes necessários. Evita Gorduras processadas, açúcares, refrigerantes e álcool são o segundo passo que não pode ser ignorado. Eles estão bem às vezes, mas não podem estar normalmente na vida cotidiana.

Para melhorar a qualidade de vida, bem como a sua duração Você tem que focar nisso leguminosas pelo menos três vezes por semana (se tiver problemas intestinais, escolha as escaldadas ou misture-as como faz para as crianças), Todos os cereais De preferência (não só arroz e massas integrais, mas também cevada, espelta e aveia), use Uma quantidade moderada de carne vermelha Uma semana, evite consumir laticínios e queijo continuamente. Especialmente com a idade Restos de alimentos gordurosos e açucarados são muito perigosos porque não são mais rapidamente eliminados pelo corpo e, portanto, são depositados no sangue. Isso não faz o sangue fluir bem o que ao mesmo tempo aumenta as dificuldades e pode levar a doenças cardiovasculares mas também doenças mais graves.

Estima-se que uma alimentação equilibrada a partir dos vinte anos permite ganhar A esperança média de vida é superior a 10 anos. Um passo para isso certamente todos nós devemos dar. Isso não quer dizer que não seja uma boa ideia então, é sempre bom começar a mudar de vida, combatendo o sedentarismo e aproveitando o poder da nutrição. Com a Dieta da Longevidade, você não apenas vive mais, mas também vive melhor.

eu sou de Prefira alimentos ricos em antioxidantes que previnem os danos celulares, têm propriedades anti-inflamatórias e assim previnem muitas doenças, isto aplica-se ao envelhecimento em geral mas também aos que aparecem de imediato como a pele. Por meio dessas pequenas mudanças, ajudamos o corpo a se sentir melhor a cada dia e aumentamos a expectativa de vida.