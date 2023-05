Mulheres: ciência, direitos, qualidades, talentos e vantagens

AGIPRESS – conferências, encontros, debates e experiências nacionais e internacionais unidas pelo fio condutor da igualdade de género. nas próximas 9 de maio o dia em que Dia da Europa O evento acontecerá em Florença “Pensamento de Mulher”. Um evento muito desejado pela região da Toscana que, diretamente no Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, receberá palestras de representantes de associações, instituições e grupos, começando com Women20, o fórum do G20 que trata de questões relacionadas à igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, juntamente com intelectuais e artistas. Uma oportunidade para reafirmar o compromisso da linha de frente da região da Toscana Promova a igualdade de gênero E sobretudo, na eliminação das desigualdades que infelizmente ainda existem na sociedade. A iniciativa (inscrição gratuita em www.eventbrite.it/e/biglietti-festa-delleuropa-intelletto-delle-donne), seguindo os princípios ditados pela União Europeia – que há anos pensa em remover obstáculos e representar o pleno expressão do potencial criativo As mulheres e seus talentos têm a missão estratégica de construir um desenvolvimento inclusivo, justo e sustentável – parte do projeto promovido pela Presidência da Região da Toscana, “La Toscana delle Done” (latoscanadelledonne.it).

Libertar os talentos das mulheres, fazer delas um motor de desenvolvimento, criar condições para que todas possam (e possam ser acedidas) para dar vida às suas potencialidades: são os denominadores comuns desta livre iniciativa que contará com uma densa rede de mediadores e operadores. Intervenções moderadas pelo jornalista Luca Tellez. Mais uma oportunidade de discussão em que temas como medicina de gênero, arte, cultura, política e liderança são apresentados e discutidos. O programa inclui também performances e intervenções musicais. (programa completo: www.regione.toscana.it/documents)

Anunciamos em novembro passado, por ocasião da primeira edição das Mulheres da Toscana: isso foi apenas o começo, o lançamento de um compromisso abrangente. E agora, meses depois, podemos dizer que percorremos um longo caminho, para fazer valer os direitos das mulheres, e mais ainda, para reconhecer as suas qualidades e vantagens. Aliás, esta é precisamente a chave que marca o nosso caminho, na constatação de que se trata de uma luta em benefício de todos. Dedicamos um dia inteiro em 9 de maio aos talentos das mulheres – na economia como na sociedade e em todas as formas de criatividade. E agora digo que é outro ponto de partida, outro ponto de demarcação que caracterizará todo o trabalho do governo regional e nos proporá como um laboratório de inovação na Europa ”, comenta o jornalista e primeiro-ministro da Presidência da Toscana Região Cristina Manetti.

“Direitos, mas também qualidades, talentos e vantagens. É o sentimento de nossa obrigação para e com as mulheres. O título deste dia inevitavelmente lembra um verso de Dante: ‘A mulher que pensa no amor’, assim como o palavras de Rita Levi-Montalcini: ‘A mulher é a espinha dorsal da sociedade’.” um projeto financiado conjuntamente pela Europa e que propomos à Europa como modelo “, disse o presidente do Conselho Regional da Toscana, Eugenio Gianni. agressividade