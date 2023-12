Os humanos podem sobreviver bebendo apenas cerveja? Resposta científica

Uma pessoa pode viver bebendo única e exclusivamente cerveja?

A ciência tentou explicar uma pergunta que muitos fizeram

Os humanos podem sobreviver bebendo apenas cerveja?

Mas os fãs desta bebida alcoólica ficarão decepcionados com os resultados

Segundo alguns estudos, na verdade, é difícil sobreviver bebendo apenas cerveja

Nenhum ser vivo pode comer apenas um alimento, seja líquido ou sólido

Os organismos vivos, sejam humanos ou animais, precisam sempre consumir calorias diárias para obter benefícios energéticos e físicos. Quer sejam sólidos ou líquidos, os alimentos são um recurso essencial para a sobrevivência, com os seus pontos fortes e fracos. O que aconteceria, porém, se… Um homem tentou sobreviver bebendo apenas cerveja? É uma questão que a ciência tem tentado fornecer uma explicação completa com motivos razoáveis.





Mas para os fãs desta bebida alcoólica, este será um duro golpe. Na verdade, de acordo com alguns estudos científicos, sustentar-se fisicamente apenas bebendo cerveja é humanamente impossível.

Uma pessoa pode viver só de cerveja?

Mas diante desta questão, os especialistas formularam uma questão fundamental Excelência. Se a pergunta “Você consegue sobreviver única e exclusivamente com cerveja?Sem entrar em mais nada, a resposta é um enfático e retumbante “não”. O corpo não está programado para comer apenas um alimento, seja sólido ou líquido, portanto, a longo prazo, nosso corpo não será capaz de se sustentar. Na cerveja, na verdade, Não contém muitos ingredientes nutricionais Projetado para atender às nossas necessidades diárias, como proteínas, vitamina B1 e gorduras.





No entanto, se A cerveja substitui apenas alguns alimentosA resposta é sempre negativa, mas com ressalvas. A cerveja, por exemplo, contém um percentual de água que permite a hidratação do corpo, mesmo que seja insuficiente. Porém, os efeitos diuréticos da cerveja resultam na expulsão de uma proporção de líquido maior do que a consumida. Segundo alguns estudos, isso se deve principalmente à presença de álcool, que facilita o processo de expulsão.





Outro elemento negativo é a baixíssima quantidade de vitamina C contida na cerveja, necessária ao ser humano para prevenir doenças imunológicas. Isso, além de estressar o organismo, colocaria à prova suas defesas, expondo-o a potenciais riscos de infecção.

Leia também: Eles estão fazendo pão com cerveja não vendida: boom nas vendas

Pelo que se vê, não é de todo possível alimentar-se apenas de cerveja, por isso só falta acompanhar esta bebida com um estilo de vida corretoPermita-se fazer isso sem exagerar ainda mais.











Alterar configurações de privacidade

Envolvido