AVC, sintomas que devem ser reconhecidos para intervenção imediata: tenha cuidado porque vale a vida toda

Existem sinos de alarme sutis que permitem reconhecer um derrame iminente. Veja como reconhecer os sintomas mais comuns e intervir imediatamente.

Um acidente vascular cerebral é uma lesão cerebrovascular causada por uma interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro devido a um bloqueio ou após a ruptura de uma artéria.

O risco de acidente vascular cerebral aumenta significativamente com a idade. Segundo estimativas, existem atualmente mais de um milhão de pessoas que têm de lidar com as consequências do AVC, como dificuldades de fala, motoras e funcionais. Mas, além de ser a principal causa de incapacidade permanente e/ou invalidez nos países industrializados, o acidente vascular cerebral é a terceira causa de morte depois das doenças cardiovasculares e dos tumores.

Embora seja um acontecimento repentino que pode ocorrer mesmo em pleno estado de saúde, existem alguns sinais que não devem ser subestimados e que ajudam a detectar a chegada de um AVC, para intervir imediatamente e limitar os danos.

AVC: sintomas que devem ser reconhecidos para intervenção imediata

Embora um acidente vascular cerebral seja um evento repentino, que pode acontecer mesmo quando você está bem, existem alguns pequenos sinais que, se detectados a tempo, podem ajudar a limitar os danos. São sintomas leves, porém, que não devem ser subestimados para modificar o curso da doença.

O primeiro sinal de alerta de um AVC iminente é: Fraqueza ou dormência em metade do rosto, um dos membros (braço ou perna), de metade do corpo. Esta possibilidade também não deve ser subestimada Tendo formigamento. Outra condição que deve acionar o alarme é:– Incapacidade de se expressar ou compreender Alguém falando. Mesmo um evento repentino deve alertar Escurecimento ou perda de visão De um olho apenas. Outro sinal que pode indicar um AVC é o aparecimento de Forte dor de cabeça. Finalmente, você pode sentir uma sensação inexplicável Tonturas ou vertigens. Sentir uma ou mais destas condições pode significar o início de um AVC, pelo que é recomendado ligar imediatamente para o 118.

A intervenção atempada nestes casos é essencial para limitar os graves danos causados ​​por esta doença. Contudo, como sempre, lembremo-nos que a melhor arma é a prevenção. Como sugerem os especialistas, adotar um estilo de vida correto, seguir uma dieta saudável e praticar atividade física regular ajuda muito a reduzir o risco de desenvolver esta doença.