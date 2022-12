Città della Scienza, nomeações de 8 a 11 de dezembro

Todos os compromissos são na Città della Scienza, de quinta-feira, 8 a domingo, 11 de dezembro, esperando o Natal.

Muitos compromissos, entre trabalhadores e julgamentos, que acontecerão na Città della Scienza no próximo fim de semana. Haverá também apresentações no planetário e visitas guiadas ao museu interativo do corpo humano e às exposições da Insetti & Co. e 7 Passos para a Sustentabilidade, “Spazio al Futuro”, “Aquae. O futuro está no oceano” e a novidade… a história de Bonelli.

Sábado, 10 de dezembro, às 17h00 no Planetário Cidade da Ciência O documentário será exibido coisa de estrela Dirigido por Milad Tashir, produzido pela Rosofuku e distribuído pela Lap 80.

O filme estreou no Festival de Cinema de Turim em 2019, em colaboração com o INAF que apoiou o projeto com grande entusiasmo desde o início.

O evento é organizado com o apoio da Passione Astronomia.

Uma viagem que passa por três dos mais importantes observatórios astronômicos do mundo, localizados nos cantos mais remotos do planeta: o deserto de Atacama no Chile, o Grand Karoo na África do Sul e a ilha de La Palma no Oceano Atlântico. Três pontos distintos para observar e estudar o universo onde a comunidade científica internacional fez, graças às tecnologias avançadas, maravilhosas descobertas sobre a origem do universo e da vida na Terra. Perto dos telescópios vivem comunidades indígenas, pequenas aldeias de agricultores e pescadores, pessoas que têm fortes laços com esses lugares remotos. Dois mundos opostos, eles compartilham o mesmo interesse pelo céu acima deles, e por suas leituras e sugestões, embora diferentes e maravilhosas, nos ajudam a voltar o olhar para o alto, para as estrelas das quais fazemos parte.

Dezembro: o céu do mês. O céu noturno é tão impressionante quanto mutável. Graças ao planetário, que reproduz fielmente a abóbada celeste do período atual, descobriremos as maravilhas que habitam as nossas noites, e aprenderemos a reconhecer as principais constelações e as estrelas mais brilhantes, sem esquecer alguns contos mitológicos relacionados!

exibição “A História de Bonelli – Olhando para Procida. Um mar de quadrinhos“.

A exposição antológica dedicada aos 80 anos da Editor Sérgio BonelliA lenda da edição italiana finalmente chega a Nápoles! Uma exposição com mais de 300 obras que traça a história da editora: de Tex a Dylan Dog, passando por Zagor e Dragonero, para criar uma experiência incrível repleta de raridades e curiosidades sobre a série que fez a história dos quadrinhos italianos. Com uma seção especial criada exclusivamente para o palco napolitano, é dedicada ao disco “Il Commissario Ricciardi a Fumetti”, criado para homenagear a Procida Capital da Cultura.

Entre as novas galerias a visitar na Città della Scienza (até 31 de março de 2023), espaço para o futuro E a Aquay. O futuro está no oceanoa mostra de ciência, organizada pelo Conselho Nacional de Pesquisa – CNR, que oferece ao público uma trilha repleta de experiências interativas sobre os mais importantes temas relacionados ao mar, à oceanografia e às tecnologias relacionadas.