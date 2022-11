Dia prematuro 30 mil na Itália todos os anos – Medicina

Cerca de 1 em cada 2 bebês nascidos muito prematuros correm o risco de desenvolver um distúrbio leve do neurodesenvolvimento. Ou seja, correm o risco de apresentar problemas cognitivos e emocionais, como dificuldades de aprendizagem, déficits na função executiva e na atenção, hiperatividade e problemas emocionais na idade escolar. Isso foi destacado pela Sinpia, a Sociedade Italiana de Neuropsiquiatria Infantil e Adolescente, por ocasião do Dia Mundial do Prematuro. A partir de 17 de novembro. Sinpia observa que todos os anos 15 milhões de bebês em todo o mundo (mais de um em cada 10 nascimentos) nascem prematuramente, ou seja, antes de 37 semanas de idade gestacional.

Em quase todos os países a incidência está aumentando: na Itália nascem mais a cada ano 30.000 bebês prematuros, equivale a 7% dos nascimentos. As dificuldades que podem surgir com o parto prematuro não se limitam aos primeiros anos de vida da criança, mas também podem aparecer mais tarde, na idade escolar por exemplo, principalmente em casos de parto extremamente prematuro. De acordo com a Sociedade Científica, em bebês gravemente prematuros em idade escolar, por exemplo, os escores de Qi, mesmo dentro dos limites normais, podem ser em média cerca de 11 a 15 pontos padrão mais baixos do que os nascidos a termo na mesma idade. Intervenções precoces e acompanhamento, ou seja, check-ups agendados ao longo do tempo, são essenciais para reduzir os riscos.

Para ser realmente eficaz, o acompanhamento deve durar pelo menos 6 anos E além dos tradicionais componentes medicinais, nutricionais e respiratórios, eles fornecem uma parte importante relacionada ao neurodesenvolvimento.

“Os neuropsiquiatras pediátricos, em colaboração com neonatologistas e pediatras – conclui Antonella Costantino, ex-presidente Cinebia – acompanham o desenvolvimento de bebês prematuros em serviços de acompanhamento neonatal, garantindo exames regulares para identificar sinais precoces de desenvolvimento atípico. papel em Fornecer aos pais indicações sobre o manejo do bebê prematuro, estratégias para promover seu desenvolvimento neuropsicológico e reduzir o estresse do nascimento prematuro e ativar e coordenar intervenções facilitadoras precoces em situações de risco ou nas quais já existe um distúrbio do neurodesenvolvimento.