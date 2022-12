Alguns podem prejudicar o coração

Eles foram identificados por meio de uma nova análise publicada no The American College Cardiology, que destaca o impacto de diferentes micronutrientes na saúde cardiovascular.

Provavelmente todos sabem que uma alimentação variada e equilibrada, aliada a um estilo de vida saudável, ajuda a manter um coração saudável. Certos hábitos alimentares, em particular, podem ajudar a proteger e reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Os especialistas recomendam uma dieta que garanta isso, principalmente para quem se recuperou de uma doença cardíaca O suprimento certo de antioxidantes, como ácidos graxos ômega-3, aminoácidos e vitamina C, embora o benefício desses micronutrientes, que muitas vezes são tomados como suplementos dietéticos, não seja totalmente compreendido. Finalmente, uma nova análise lança luz sobre os verdadeiros efeitos de diferentes micronutrientes Postado em Jornal do Colégio Americano de Cardiologiaque determinou quais realmente ajudam na saúde do coração, bem como quais também não fornecem nenhum benefício Tem até um efeito negativo.

A pesquisa, coordenada pelo Dr. Simin Liu, professor de Epidemiologia e Medicina da Brown University em Rhode Island, EUA, examinou um total de 884 estudos sobre micronutrientes tomados como suplementos dietéticos, analisando os resultados de seu consumo em mais de 883.000 pacientes . Isso permitiu que os pesquisadores desenvolvessemUm mapa integrativo abrangente e baseado em evidênciasque caracteriza e define os efeitos potenciais da suplementação de micronutrientes nos desfechos cardiovasculares Professor Liu explicou. Nosso estudo destaca a importância da diversidade de micronutrientes e o equilíbrio entre benefícios e riscos à saúde“.

Nem todos os suplementos são bons para o coração

Acredita-se que a suplementação com antioxidantes desempenhe um papel fundamental na saúde do coração, pois esses nutrientes promovem Redução do estresse oxidativoÉ um contribuinte conhecido para muitas doenças cardiovasculares. “No entanto, a pesquisa de suplementos se concentrou principalmente nos benefícios de uma ou algumas vitaminas e minerais.Leo, que decidiu com seus colegas adotar, confirmouUma abordagem abrangente e sistemática para avaliar todos os estudos publicamente disponíveis e acessíveis relatando todos os micronutrientes, Incluindo fitoquímicos e suplementos antioxidantese seus efeitos em múltiplos fatores de risco cardiovasculares e de doenças cardíacas“.

No geral, os estudos avaliaram os efeitos de 27 tipos diferentes de suplementos antioxidantes. Destes, havia fortes evidências de que muitos proporcionavam benefícios cardiovasculares. Estes incluídos Ácido graxo ômega 3resultando na redução da taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares; Ácido fólico, o que reduz o risco de AVC; E a Coenzima Q10um antioxidante às vezes comercializado como CoQ10, demonstrou reduzir a mortalidade por todas as causas.

Efeitos de micronutrientes antioxidantes em fatores de risco para doenças cardiovasculares, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2/Crédito: Journal of the American College of Cardiology

também Ácidos graxos ômega-6L-Arginina, L-Citrulina, Vitamina D, Magnésio, Zinco, Ácido Alfa Lipoico, Melatonina, Catequinas, Curcumina, Flavanóis, Genisteína e quercetina Foi demonstrado que reduz os fatores de risco de doenças cardiovasculares, embora a vitamina D não tenha demonstrado nenhum efeito nos resultados de doenças cardiovasculares e na prevenção do risco de diabetes tipo 2.

Como mencionado, nem todos os suplementos demonstraram ser bons para o coração. De fato, os pesquisadores observam que a vitamina D, a vitamina E e o selênio não têm efeito sobre os resultados de doenças cardiovasculares a longo prazo. E esses são suplementos de beta-caroteno Aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares.

Segundo os pesquisadores, os resultados do estudo apontam para a necessidade de intervenções nutricionais mais personalizadas e precisas que incluam combinações específicas de suplementos benéficos. “Mais estudos, incluindo grandes análises intervencionistas de alta qualidade, são necessários para investigar os efeitos a longo prazo de certos micronutrientes na saúde. concluiu o professor Liu. Determinar a combinação ideal é importante, pois nem todos são considerados benéficos e alguns podem ter efeitos adversos“.