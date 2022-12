No Monfalcone Science and Data Festival

“Ao tratar do tema da inteligência artificial, não estamos falando do futuro, mas do presente. O mundo digital inclui uma enorme quantidade de dados que podem ser valiosos para o futuro, especialmente com novas políticas para o desenvolvimento do território . Neste contexto, há uma necessidade crescente “Para a contribuição de especialistas neste setor. Parabenizo a Escola Secundária Buonarroti de Monfalcone por lançar o novo curso dedicado à Ciência de Dados e Inteligência Artificial, com a esperança de que estas sejam oportunidades de trabalho para Jovens.”

Com estas palavras, o Consultor Regional de Sistemas de Informação Sebastiano Callari trouxe hoje a Monfalcone a saudação corporativa para a primeira edição do Sdia Fest, o Festival de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. O evento é organizado pelo Instituto Estadual de Ensino Superior Michelangelo Buonarroti em Monfalcone, líder da rede nacional de escolas secundárias especializadas em ciência de dados e inteligência artificial.

O dia foi organizado pela manhã com uma rica programação de encontros com professores universitários e especialistas digitais no Theatro Municipal. A tarde foi dedicada a laboratórios de inovação em dois locais da Buonarroti High School, com a participação de alunos de outras escolas hospedadas pelo evento.

Entre outras autoridades presentes na abertura do festival, a prefeita de Monfalcone, Ana Maria Cescent, destacou a paixão e a experiência que alunos e professores colocam em um projeto com forte espírito criativo.