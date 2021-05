Dois casos de sarna foram confirmados no Departamento Médico de Bonomo

Dois casos de sarna foram confirmados em Bonomo di Andria. O parasita infectou dois médicos do departamento de medicina, que foram removidos de forma adequada para submetê-los aos tratamentos necessários e, assim, permitir que a infecção fosse reduzida.

A história é incrível, antes de mais nada porque nos chega em 2021, quando agora se acredita que algumas doenças foram totalmente eliminadas ou pelo menos erradicadas em decorrência de estilos de vida mais cuidadosos, principalmente no que diz respeito à higiene e segurança. É inacreditável se pensares que está a chegar até nós no período de emergência epidémica de covid19 que, entre tantos infortúnios, nos transmitiu algumas regras básicas para evitar a propagação do vírus, associadas a uma higiene pessoal cuidada e cuidada.

A sarna é uma doença contagiosa da pele. Isso ocorre entre humanos e outros animais. É a causa dos ácaros Sarcoptes scabiei var man, Um parasita muito pequeno e geralmente não visível ao olho humano. A sarna causa uma forte erupção cutânea, que as duas pessoas afetadas sentem com Bonomo. As análises subsequentes conduzidas pela equipe do hospital hoje em dia confirmariam o diagnóstico de sarna ou escabiose.

Gostaríamos de evitar o acréscimo desta epidemia à epidemia em curso, por isso esperamos que a administração Asl Bt realize os exames apropriados e exames de saúde sérios. Bonomo que está limpo e decomposto é extremamente necessário. Diversas vezes interferimos em artigos sobre esse assunto: Você vai se lembrar quando relatamos a presença de fezes de pombo na borda de janelas de sacadas e em várias áreas comuns do hospital, por exemplo. É imprescindível a limpeza constante e cuidadosa dos cortes: é possível notar bitucas de cigarro no chão em algumas áreas? E quanto à poeira acumulada? Quem controla a equipe de limpeza? Quem diz aos zumbis que seu trabalho deve ser feito meticulosamente?

Também é importante realizar intervenções de desinfecção e desinfecção para a correta reparação dos ambientes.

O cheiro forte de higiene dentro do hospital deve exercer sua função. Na verdade, do hospital. Devemos isso principalmente aos pacientes, aos médicos, às enfermeiras e a todos os funcionários dessas enfermarias.

Enquanto isso, uma proibição temporária de admissão ao departamento de medicina foi emitida e dispensas de pacientes foram organizadas para permitir operações de saneamento.