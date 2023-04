Ele tem uma doença na academia, a policial salva sua vida com um marca-passo

FLORENÇA, 8 de abril de 2023 – Medo em um Ginásio em Florença. No início da tarde de quinta-feira, um homem passou mal e caiu no chão. Um jovem policial da delegacia de Sesto Fiorentino estava presente imediatamente.

A jovem policial, que tem treinamento básico prévio para socorrer pessoas em parada cardíaca súbita, percebe que enfrenta uma situação de vida ou morte.

Sem perder um momento, contacte o seu profissional de saúde através do número de emergência individual 112, detalhando todos os sintomas que sentiu e confirmando a sua elegibilidade para o SBV-D.

Este último é, na verdade, um acrônimo para “Basic Life Support – Early Defibrillation”, ou seja, suporte básico para as funções vitais e fibrilação que é obtido através de um curso personalizado.

Neste ponto, em coordenação por telefone com a equipe médica, as operações reais começaram ressuscitação: solicitado à tona pelo proxy.

Depois de abrir espaço à sua volta, colocou o enfermo em posição deitada com dois funcionários do ginásio, que entretanto chegaram com dispositivo de choque elétricoforam lançadas as primeiras descargas.

A história terminou em alguns momentos sem fim com um final feliz e um suspiro de alívio de todos os presentes: o homem voltou a respirar e logo depois foi levado ao hospital de ambulância para atendimento.