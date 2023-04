A bandeira: «O Bari tem muito potencial, assim como o Cagliari. Para observar Pisa renascer com D’Angelo »

Giuseppe Senza, ex-treinador do Brescia e do Cremonese, entre outros, fez comentários sobre o Cagliari e além

hoje Gazeta do Sul Ele deu uma entrevista Joseph Science, ex-treinador do Cremonese, Brescia e Alessandria. O treinador natural de Domodossola fez as suas previsões para a prova de Atualização para a Série A pelas eliminatórias. Estas são as suas palavras:

O Bari pode ir para a Série A porque tem um público recorde. Os tintos e brancos têm muito potencial, assim como o Cagliari. Nos playoffs, o fator mental vai contar muito e quem tiver mais gasolina vai para a primeira divisão. Assista Pisa Reborn com D’Angelo ».