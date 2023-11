Existem mais de 5.000 satélites Starlink em órbita

A constelação de satélites de comunicação Starlink Internet ultrapassou 5.000, uma meta inimaginável há apenas alguns anos e foi alcançada após o lançamento de 23 satélites por um foguete Falcon 9 que ocorreu às 00h20, horário italiano, em 31 de outubro de 2023, de Cabo Canaveral. (Flórida). A gigante constelação SpaceX de Elon Musk não está sozinha: as constelações OneWeb, China SatNet e Amazon Kuiper também serão concluídas em breve. Juntos, estes satélites permitirão a prestação de serviços importantes, especialmente em áreas de difícil acesso com comunicações normais, mas ao mesmo tempo ameaçam novos perigos: numa órbita terrestre tão congestionada, existem detritos espaciais perigosos, a parte superior a atmosfera está cada vez mais poluída e as observações astrológicas estão cada vez mais difíceis.

“Objetivamente, há cerca de quinze anos, enormes constelações de satélites como estas seriam impensáveis”, disse Piero Benvenuti, da Universidade de Pádua e secretário-geral interino da União Astronómica Internacional, à agência noticiosa italiana ANSA. Foi inaugurado pela SpaceX, empresa sediada no Texas fundada por Elon Musk, que cortou custos de lançamento com seus foguetes reutilizáveis ​​e ao mesmo tempo criou uma constelação para fornecer internet a partir do espaço. O primeiro lançamento de satélites operacionais Starlink remonta a 24 de maio de 2019, e em poucos anos assistiu-se à colocação em órbita de mais de 5.000 satélites, mais precisamente 5.011, dos quais cerca de 30 já não estão operacionais, segundo o site especializado . É dirigido por Jonathan McDowell, um entusiasta da astronomia e do espaço que rastreia todos os satélites lançados nos últimos anos.

“A Starlink é uma rede que permite o acesso à Internet de uma forma mais flexível do que as redes terrestres. Vimos isso no caso de conflitos em curso e no caso de desastres ambientais, mas há um preço a pagar no caso astronómico e longo prazo.” “Notas sobre o meio ambiente”, acrescentou Benvenuti. Na verdade, estudos recentes destacaram um aumento significativo de elementos e compostos pesados ​​na alta atmosfera, possivelmente devido à desintegração de satélites em ignição na atmosfera e aos materiais libertados durante os lançamentos. “Estamos poluindo a alta atmosfera sem saber quais os efeitos que isso pode ter na natureza e na saúde”, disse Benvenuti.

Um risco que aumentará à medida que aumenta o número de satélites em órbita: “Para manter constelações como a Starlink, são necessários muitos lançamentos, e também há substituição frequente de satélites que têm uma vida útil bastante curta e que reentram na atmosfera dentro de pouco tempo.” Com o último lançamento, o Starlink ultrapassou a marca simbólica de 5.000 satélites, mas é um número destinado a crescer, em teoria. O seu número deverá atingir os 40 mil, aos quais serão acrescentadas em breve novas constelações, como a OneWeb, que já está operacional mas é composta por algumas centenas de satélites, bem como a rede Kuiper da Amazon e a rede China SatNet da China. “Não é fácil saber com certeza quantas constelações serão realmente criadas – disse Benvenuti – porque até agora os pedidos de licenças apresentados à Organização Internacional de Telecomunicações com sede em Genebra dizem respeito a cerca de 500 mil satélites, mas talvez muitas destas redes serão “Eles nunca nascerão. No entanto, acreditamos que nos próximos anos teremos cerca de 100 mil satélites em órbita.”

Adriano Fontana, diretor de investigação do Instituto Nacional de Astrofísica, acrescentou que este é um problema significativo para o mundo científico porque “constelações massivas podem afetar particularmente as observações nas bandas de luz visível e nas bandas de rádio usadas na radioastronomia”. Salientou: “Portanto, é necessário – como sublinhou – encontrar um compromisso entre o desenvolvimento do sector e as necessidades da comunidade astronómica”.